Alexandra MVP anhela tener otro bebé este año; comparte detalles de su vida como empresaria

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La influencer y modelo Alexandra Hatcú, conocida popularmente como la MVP, manifestó su anhelo de tener un segundo bebé, aunque le andaba huyendo a la idea de tener otro, pero sin descartar la idea de poder darle a su hija Charlotte un acompañante.

“Yo antes le andaba corriendo a eso, como que no me sentía preparada pero sí para este 2022, di Dios quiere y lo permite de verdad que me gustaría ya tener otro bebé”, sostuvo.

Alexandra dijo que de tener la oportunidad de tenerlo quiere que sea un varón, para poder tener la parejita.

Añadió que, para ella “ser madre es espectacular, lo mejor de todo es que tengo a mi hija (Charlotte), ella es mi motor para seguir adelante y para hacer cualquier cosa en mi día a día, es todo pensado en ella, primero mi hija y después voy yo”.

“Ahorita la gente se dé cuenta de que estuve embarazada cuando dé a luz”, agregó Alexandra mientras reía.

Además de tener en sus planes para este 2022 de volver a ser madre, también compartió a El Nuevo Diario, detalles de sus negocios como se ha desarrollado como empresaria, y que está con alguien que, aunque se le ha involucrado con muchos, pero nadie conoce en realidad quien es ni a que se dedica.

Y es que definitivamente, Alexandra MVP ha sabido resguardar su relación, con la cual están viviendo un momento único y ella se siente feliz, pese a los rumores no descartó con más adelante le dé la oportunidad de sus seguidores de que lo conozcan.

“Todavía, tiempo al tiempo. Yo no estoy desesperada. Al ver tantas cosas que pasan en las redes, de gente que tienen la otra pareja, se fijan hasta si tú lo sigues, si lo dejaste de seguir, si le dio un like a alguien, si no. Entonces, por el momento no me siento preparada mentalmente”, asevero Hatcú en un ameno encuentro con El Nuevo Diario.

Proyectos emprendidos

Desde hace varios años, Alexandra ha venido promocionando su proyecto de tienda virtual donde las mujeres pueden adquirir prendas y accesorios para su uso diario, y eso lo ha logrado con “On Points Girls”, desde el 2019 ha sido una de las preferidas por el estilo de su mercancía.

Esta tienda es una de la fuente de ingresos más importantes de Alexandra, ya que genera diariamente buenas ventas, y esta también ha servido como distribuidores al por mayor de sus piezas, ayudando así a la generación de nuevas microempresas, creadas por sus seguidoras.

“Desde el principio de “On Point” siempre nos ha ido bien, pero cuando disparamos fue en pandemia, teníamos solamente tres empleados al inicio y con las compras de la pandemia tuvimos que entrar alrededor de 18 personas”, añadió la MVP a sus declaraciones.

Pero como siempre, la MVP se pone acorde a los tiempos, en la pandemia no le fue tan mal, las ventas siguieron subiendo y más cuando entre ella y su socia se pusieron a agregar a sus prendas una mascarilla que fuera acorde con los estilos, vendiéndose estos como pan caliente.

Recientemente, dio a conocer su nueva tienda virtual junto a su mejor amigo y socio, Tzar, creada el pasado mes de junio 2021, donde además de vestir a las mujeres, los hombres también tendrán la oportunidad de poder estar a la moda con hermosos y joviales diseños, de acuerdo a las exigencias del momento.

Como siempre es bien sabido, Alexandra ha estado siempre ligada a la moda; incluso es quien modela su mercancía, y ha estado incluso en algunos videos musicales, ya que siempre ha buscado proyectarse por encima de todo.

La unión familiar es importante

La unión familiar es muy importante para la MVP, tanto así que parta este año tiene en sus planes traer a sus padres de forma permanente al país, iniciando con su madre quien había venido de vacaciones por un mes, y se quedó viviendo con ella, recordando que la vez que ella había venido al país era por el mismo tiempo.

“Estoy muy feliz porque mi mamá vino de vacaciones por un mes y se quedó viviendo conmigo, le pasó lo mismo que a mí, ya dentro de unos meses también viene mi papá y se quedarán aquí conmigo, eso es lo mejor”, dijo de forma alegre y emocionada a El Nuevo Diario, porque ha podido traer a su familia.

Su amor por la República Dominicana, siempre ha sido expresado por la modelo, a su llegada al país cuando tenía 18 años, se quedó y de ahí ha realizado muchas cosas, desde que se casó con su ex pareja, hasta la Alexandra que se ha podido levantar y seguir adelante.

Después de su divorcio, Alexandra se pudo para ella, y pasa más tiempo con su hija y compartiendo con sus íntimos amigos, con quienes se siente en confianza, y ahora traer a su familia le ha generado paz interior.

“Yo me siento que pertenezco aquí. La cultura, la gente, el clima, la comida, la música me amarró con el país, Charlotte nació aquí”, expuso.

Entre sus sueños más anhelados es ser parte de una película o serie, aunque ha recibido muchas propuestas ha sido muy selectiva con algunos proyectos, ya que busca proyectarse para dejar una buena referencia de su trabajo.

Aunque siempre estuvo ligada a la música, y tiene conocimiento, manifestó que nunca le interesaría ser artista ya que estar en un escenario le intimida, y siente que hasta se desmayaría en una tarima.

Las situaciones que no la dejaron ni dormir

Como siempre se ha sabido, Alexandra sale al tapete por distintos temas que se vuelven virales en la opinión pública, estos fueron: la carta de la niña y su famoso OnlyFans, situaciones que no la dejaron ni dormir por el alboroto que se realizó ya que todos nunca se imaginaron que era una estrategia.

“Mi mánager me decía déjalos así por dos días que piensen eso, y luego cuando vean la entrevista entenderán que no es así”, manifestó refiriéndose al tema de OnlyFans.

Esta estrategia estuvo bien realizada generando un buen ingreso, pero Alexandra fue fuertemente criticada, hasta por las madres que siempre la han tenido como estandarte y figura a seguir por su superación.

Al ser influencer, está expuesta a estar siempre en el ojo del huracán y a que la gente siempre este dándole seguimiento, por eso cada vez que sube algo buscan la forma de volverlo viral, y lo logran.

Aunque muchos la ven de forma expuesta en las redes, el conocerla es una muy buena experiencia y ver a una Alexandra distinta, más rescatada y enfocada, entregada a su familia, sensible y muy atenta.

