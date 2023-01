Alexandra Hichez, la psiquiatra que denuncia abusos y se pone a disposición del ministro sanitario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La doctora Alexandra Hichez, una psiquiatra con casi dos décadas de trabajo en el Estado, está denunciando que duró casi siete meses laborando en el hospital Salvador B. Gautier sin que le pagaran su salario público, y aclara que nunca ha hecho política y solo defiende a los pacientes.

En un documento preparado al efecto, describe así la denuncia:

“Para algunos cercanos es sabido que duré casi 7 meses, entre mayo y noviembre de 2022, sin que el Estado me pagara mi salario o sueldo público, alegando que supuestamente yo no aparecía en una auditoría médica (de paso, hecha en un hospital del cual yo había sido trasladada hacía siete años), al igual, basando su argumento en que mi proceso de unificación laboral de la nómina de Salud Pública y del Seguro Social al SNS no se llevó a cabo y que nada de lo realizado por las autoridades anteriores tenía validez. (A lo cual les referí que yo no era autoridad para saber qué se hacía a instancias o a nivel superior)”.

Y continúa:

“Tengo o tenía 7 años en el hospital Gautier con los siguientes roles:

1.- Jefa del departamento de Psiquiatría.

2.- Encargada de la unidad en intervención en crisis.

3.- Subcoordinadora de la residencia médica.

4.- Docente universitaria.”

¿Por qué lo divulga?

Hichez se ve en “La necesidad de hacerlo público motivado porque, apegada a nuestro juramento hipocrático, los médicos estamos en el deber de defender y exigir lo que les falta y merecen nuestros pacientes”.

“Digo desempeñaba ya que, producto de mis intervenciones siempre diciendo, recalcando y solicitando lo que todos, pero todos sabemos qué falta en Salud Mental y en los hospitales, tomaron como medida sacarme del hospital del cual mi persona, junto con la del Dr. César Mella y el Dr. Ángel Almánzar en su momento, preocupados por la suerte de esos pacientes históricos del Seguro Social, reaperturamos la consulta de Psiquiatría y la Unidad de Internamiento, la cual tenía más de dos años inhabilitada, convirtiéndola así en la unidad modelo y de mejor logística existente dentro de la oferta pública”.

“Me solicitaron en su momento que me retractara de lo que yo había dicho y que “le bajara un poco”, pero ¡cómo negar lo que se ve!.

“Prueba de todo lo anterior fue que, al poner en conocimiento a la Secretaría del CMD y al Dr. Fulgencio Severino (gremialista), y reuniones en el SNS, de mi situación, me fue diligenciado el pago de mis retroactivos y mi incorporación en nómina.

“Sin embargo, toda esta violación a mis derechos laborales se dio en el cumplimiento de mis labores y funciones … a lo que nunca me dieron una comunicación escrita de “mi situación”. Por lo que me sugirieron unas vacaciones legales y forzosas a fin de “regularizar mi estatus”.

“Ahora pues:

“Yo, Dra. Alexandra Hichez, me pongo públicamente a la disposición del ministro de Salud Pública en la persona del Dr. Daniel Rivera y de las instancias y/o departamentos afines para trabajar y así crear, revisar y canalizar e incluir las políticas públicas en pro de las necesidades actuales que se requieren en salud mental en este momento”.

La médico aclara que nunca ha hecho política y que “en todos mis años de ejercicio médico siempre, pero siempre, me he abanderado de la misma causa”.

“A mí nadie me pone a coger calor”, concluye.-

