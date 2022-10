Alexander Gautier: “La pasión por lo que hago fue tomando carácter mediante una disciplina y preparación constante”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El tema de la decoración de interiores ha estado en boga en las últimas décadas, ya que se están haciendo inversiones para poder transformar espacios, estando en armonía con el entorno y quienes los conforman.

Pero detrás de todo esto, existen los llamados decoradores de interiores que son conocedores de los diseños, estilos, utensilios que quedarían perfectos dentro de un espacio íntimo como una habitación, un hogar o en espacios públicos como oficinas, centros comerciales, etc.

Alexander Gautier es uno de los que ha perfeccionado su ojo al momento de realizar proyectos, que en su mayoría han sido de satisfacción inmediata para sus clientes, ya que este tiene las herramientas necesarias para brindar un servicio de calidad.

Emprender en República Dominicana, para este joven de 23 años, que ha puesto su alma y corazón en su proyecto “Decología”, el cual se ha convertido en un fiable concepto de buen gusto y sobre todo, el hacer un trabajo con un terminado único que impregna el sello Gautier, es el resultado de su disciplina.

Ha trabajado en proyectos de villas, oficinas y hogares, así como ha sido utilizado para la asesoría de algunos otros.

Alexander Gautier es egresado de la escuela de diseños Chavón y se encuentra estudiando publicidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en ambos se ha podido destacar teniendo una activa participación.

Sus inicios fueron en la elaboración de decoración y montaje de eventos tipo cumpleaños, bodas, bautizos, entre otros, que le fueron dando la oportunidad para que se pueda dar a conocer a nivel nacional.

Gautier tuvo la oportunidad de conversar con El Nuevo Diario y dar a conocer un poco más sobre su trabajo, sus servicios, como es su vida laboral y su ojo clínico al momento de comenzar a realizar su impecable trabajo.

END: ¿De dónde te nace la pasión por la decoración de interiores y el montaje de eventos?

AG: “Decología” nace de la pasión por el arte, los colores, la armonía y el orden, fue un don nato que fue tomando carácter mediante una disciplina y preparación constante.

END: Tras esto, ¿Qué te lleva a constituir tu emprendimiento y que tiempo llevas con él?

AG: Emprendí en el 2019, en el 2022, el año en curso, tomé la decisión de constituir “Decología”, para darle más formación y brindar más seguridad a mis clientes a la hora de invertir en sus proyectos.

END: ¿Qué ofrece Alexander Gautier a sus clientes a la hora de contactarlo?

AG: Aparte de garantizar el mejor servicio a mis clientes, les brindo una buena experiencia haciendo de sus espacios lugares armoniosos, llenos de vida y simetría en sus decoraciones.

END: ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de emprender en RD?

AG: Hasta ahora es una experiencia que me ha resultado muy maravillosa, porque gracias a aquellas personas que han depositado su confianza he podido llevar mi emprendimiento muy lejos y puedo decir que a la edad de 23 años, he podido realizar proyectos que siguen teniendo mucho éxito y que me han dado muy buenas recomendaciones por el buen trabajo ya realizado.

END: Desde tu punto de vista, ¿Cómo has palpado el mercado de la decoración en República Dominicana?

AG: La decoración es un tema muy delicado en la República Dominicana porque muchos suelen ser decoradores, pero no tienen la formación que requiere tener un profesional para desarrollar un proyecto que sea funcional, cómo en todas las áreas siempre hay competencia en precios y calidad, el cual crea sus altas y bajas, de igual forma la decoración sigue siendo un gusto o lujo que está en la necesidad de quien lo requiera o desee adquirir.

END: ¿Cuáles son los estilos que permean en las decoraciones en RD?

AG: A la hora de decorar un espacio, ya sea para un diseño, una remodelación o decoración, siempre escucho detenidamente las opiniones que tienen cada uno de nuestros clientes y esto me lleva a pensar que cada quien tiene un gusto muy particular que al analizarlo detenidamente hace que cada proyecto tenga su propio estilo y sea diferente a los demás, uniendo ideas y patrones que lo hacen único.

END: ¿Cuáles han sido los obstáculos que has tenido al momento de realizar un proyecto?

AG: Como diseñador uno tiene siempre muchos obstáculos en los proyectos y estos son los que te ayuda, cada vez más a ser mejor que la vez anterior en cada espacio trabajado.

END: Algún diseñador/a que te inspiró a amar la carrera y por qué

AG: Bueno, dentro de mis mayores inspiraciones para incursionar dentro del diseño y la decoración fueron Ramón Emilio Jiménez y Sandra Ehlert grandes arquitectos y diseñadores de interiores que admiro muchísimo su trabajo por la forma de sus diseños, la cual no pierden armonía con la naturaleza y por su dedicación constante en cada proyecto para que este salga perfecto.

END: En la actualidad, ¿en qué está trabajando Alexander Gautier?

AG: Ahora mismo trabajo en mi proyecto de seguir creciendo con mi equipo, que son parte de la familia de “Decología” y como profesional para así dar siempre lo mejor en cada espacio que tenga la oportunidad de poder desarrollar.

