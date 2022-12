Alexander Cardini alcanza 500K suscriptores en YouTube

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El youtuber e influencer dominicano Alexander Cardini alcanzó los 500,000 mil suscriptores en su canal, por lo que entra al ranking de los 10 canales de YouTube más grandes y vistos de República Dominicana, superado por AlofokeRadioShow, Dotol Nastra, Capricornio TV, y el Anti-noti de Sergio Carlo.

Alexander Cardini mantiene una producción diaria de contenido en donde habla a sus seguidores de temas de superación personal, motivación, numerología, entre otros.

Cardini también conocido como “Numerólogo Cardini”, ha mantenido una presencia por más de 15 años en los medios de comunicación, iniciando su trayectoria a mediados del 2004 con un programa en vivo por Radio Comercial 1010 AM, de 8:00am a 9:00 am, después del noticiero de radio (Noti-Tiempo), luego pasó a Radio Popular 950 AM, donde mantuvo más de 8 años su programa radial de 11:30am a 12:00pm antes de Noticiario Popular.

Luego, pasó al canal 9 Color Visión, donde posicionó su segmento en el programa “Noti Espectáculos” conducido por el reconocido comunicador Jary Ramírez.

“Gracias a la audiencia y a los altos niveles de rating que mantenía en su segmento de TV logró producir su programa de televisión por el canal 9 Color Visión de 3:30pm a 4:00pm transmitido en vivo hasta el año 2014. Luego pasó al canal 7 (Antena 7) a donde trasladó su programa a las 2:00 pm, después de las noticias y a las 12:00 am de la media noche”, dice una nota de prensa.

Desde entonces, Alexander Cardini se ha mantenido realizando contenido a través de las redes sociales principalmente en su canal de YouTube, donde mantiene altos niveles de audiencia alcanzando visualizaciones en videos hasta de 193,000 visualizaciones en un contenido totalmente orgánico y sin participación de terceros.

