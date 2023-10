Alexander Canario responde con el bate y Águilas vencen a Estrellas

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- Una gran noche ofensiva de Alexander Canario que bateó tres hits, incluyendo dos dobletes y una sólida apertura del cubano Ariel Miranda, quien transitó durante 5.2 episodios de una carrera, fueron el soporte principal para que las Águilas Cibaeñas superaran 8-4 a las Estrellas de Oriente, en un encuentro escenificado anoche en el Estadio Tetelo Vargas.

En el primer acto del juego, el montecristeño Canario, jardinero y tercer bate amarillo, encontró a su compañero Yadiel Hernández en primera base (boleto) y lo trajo al plato tras pegar un largo doble por el bosque izquierdo, batazo que sirvió para iniciar un ritmo ofensivo amarillo de diez imparables en el partido. En la jugada, mediante el tiro de relevo, Canario avanzó a la antesala y, acto seguido, el norteamericano Daniel Palka se encargó de remolcarlo con un rodado por la intermedia, dando a las Águilas una distancia que nunca cedieron. Canario tuvo su mejor juego ofensivo de la incipiente temporada al batear 3 hits con dos dobletes, tres anotadas y una impulsada.

El cubano Hernández, de las Águilas, sigue con su tórrida ofensiva y tras batear de 2-2, con dos boletos negociados en el partido, ahora cuenta con 10 hits en 18 turnos oficiales, con ocho transferencias y se ha embasado 18 veces en 26 visitas al plato.



Por su lado, el zurdo habanero Miranda (1-0) obtuvo su primer éxito en la Liga Dominicana de Béisbol con faena de una vuelta permitida, tres hits, dos boletos y seis ponches, finalizó su actuación en la sexta entrada cuando Eguy Rosario le conectó un doble luego de dos out, el nuevo lanzador Junior Fernández permitió sencillo productor de Rainer Núñez, para la primera vuelta de los locales en el juego.



La victoria de las Águilas fue su segunda sucesiva en la ruta y con la misma mejoraron su récord general en 3-3, por su parte, tras el revés, las Estrellas presentan foja de 3-3 en el actual torneo 2023-2024 que está dedicado a la cronista deportiva Onfalia Morillo.



AMENAZA SOFOCADA CON DEFENSA



En la parte baja del tercero los orientales, con sencillos consecutivos de Vidal Bruján y José Tena, colocaron hombres en tercera y primera luego de dos out, en el siguiente turno, con Eguy Rosario al bate, el receptor Francisco Peña bloqueó un lanzamiento enterrado de Miranda y quedándole la pelota en frente pudo recogerla y tirar a la antesala para poner fuera al corredor Bruján que se había despegado, poniendo así fin al episodio.



El iniciador verde, Andy Otero (0-1) cargó con la derrota al tolerar cuatro carreras en una entrada de trabajo, fue despachado del montículo al permitir bases llenas sin out en el segundo acto luego que Starlin Castro pegara sencillo al bosque derecho, Oscar Mercado recibiera transferencia y Peña ligara rodado de hit al jardín central; en ese escenario, el nuevo lanzador, Román Méndez, ponchó abanicando a Ramón Torres, dominó a Juan Lagares con elevado a primera base, no obstante, el cubano Yadiel Hernández le pegó una línea de hit al prado derecho que remolcó dos más para los amarillos.



J Fernández (1.1), Williams Jerez (1.1) una carrera permitida en el octavo y José Adames (1.0) en el noveno con dos carreras toleradas, completaron la labor monticular de las Águilas.



Los orientales relevistas fueron: Méndez (1.0), Philip Valdéz (2.0), Gerónimo Franzuá (0.1) dos carreras toleradas, Dayeison Arias (0.2), Eduarniel Núñez (2.0) dos vueltas permitidas y Fernery Ozuna (2.0).



La ofensiva de las Águilas fue complementada por Palka que se fue de 4-1 con dos impulsadas; Hernández bateó de 2-2 con dos remolcadas y tres anotadas; S Castro bateó de 5-2 con dos producidas; Francisco Peña y Carlos Paulino dieron un sencillo cada uno.



Por las Estrellas, Rainer Núñez se fue de 4-2 con dos remolques; Yasiel Puig de 2-1 con dos producidas; E Rosario pegó un doblete y anotó una en cuatro turnos; Vidal Bruján y José Tena ligaron sendos sencillos.



Hoy jueves, en sede diferente, se enfrentarán estos mismos equipos. Las Águilas jugarán con las Estrellas en el Estadio Cibao de Santiago a partir de las siete y treinta de la noche.



LAS CARRERAS



PRIMERO DE ÁGUILAS: Lanza Otero; los aguiluchos marcaron dos vueltas en la primera entrada; luego de uno fuera, Y Hernández negoció boleto y anotó por doblete a la pared por el prado izquierdo de A Canario quien con el tiro al cuadro avanzó a la antesala desde donde anotó con rodado por la intermedia conectado por D Palka. 2-0 Águilas.



SEGUNDO DE ÁGUILAS: El ataque amarillo tomó presencia nueva vez en el segundo episodio al llenar las bases sin out frente a Otero; entra a lanzar R Méndez y luego de retirar a R Torres (ponche abanicando) y Juan Lagares (elevado a primera base) permite hit al bosque derecho de Y Hernández, anotando S Castro y O Mercado. 4-0 Águilas.



QUINTO DE ÁGUILAS: F Gerónimo es el lanzador; Y Hernández pega sencillo por la intermedia y avanza a segunda base por balk y a tercera por hit al centro de A Canario, acto seguido anota mediante sencillo de Daniel Palka al jardín derecho, A Canario avanza a segunda y llega a tercera por elevado de Yairo Muñoz al prado derecho y con un error en tiro a la antesala anota. 6-0 Águilas.



SEXTO DE ESTRELLAS: Lanza Miranda; con dos out, Eguy Rosario pega doble al bosque izquierdo; entra a lanzar J Fernández y es recibido con sencillo empujador al prado derecho Rainer Núñez. 6-1 Águilas.



SÉPTIMO DE ÁGUILAS: E Núñez en la lomita; Y Hernández negocia boleto y avanza a segunda base por lanzamiento salvaje; Alexander Canario recibe transferencia; ambos corredores avanzan con rodado de Daniel Palka por el montículo; Muñoz es ponchado pero S Castro empuja dos con sencillo al centro. 8-1 Águilas.



OCTAVO DE ESTRELLAS: Lanza W Jerez; Con dos out, Tena es ponchado con lanzamiento salvaje pero llega a primera base; Willy Vásquez recibe base por bolas; Rainer Núñez empuja a Tena con sencillo al jardín derecho. 8-2 Águilas.



NOVENO DE ESTRELLAS: J Adames es el lanzador; José Barrero recibe boleto; luego de uno fuera Ángel Martínez recibe boleto; ambos corredores avanzan cuando falla Wilin Rosario con rodado por la inicial y luego anotan con sencillo remolcador de Y Puig. FINAL 8-4 Águilas.