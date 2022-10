Alexander Canario quiere rendirle a las Águilas como lo hizo este año en ligas menores

Comparte esta noticia

SANTIAGO.-Alexander Canario se define como un jugador que puede aportar a las Águilas Cibaeñas, no solo con su bate, sino con su velocidad en las bases, y defendiendo bien los bosques. Es el aporte adicional que viene dispuesto a darle a su equipo.

“Jugar con las Águilas es un sueño que todavía no he cumplido y espero con ansias hacerlo, para ayudar al equipo a ganar y muy especialmente que mi familia me vea jugar en el país”, confiesa.

Alexander viene de actuar en tres niveles de los circuitos minoritarios con los Cubs de Chicago (A+, AA y triple A). apilando .252 de average (464-117), OBP .343, SLG .556 y OPS .899.

Sumó además 37 cuadrangulares, la segunda mejor cifra de todos los circuitos menores en 2022, impulsó 97 carreras y estafó 23 bases.

“Gracias a Dios tuvimos una gran temporada, y vengo a ayudar al equipo a ganar, con la misma preparación, disposición y ajustes que tuvimos en Estados Unidos”,precisó.

Canario es consciente de que la liga dominicana es diferente,” pero lo intentaré con ganas, mientras trabajo las cosas que me ha pedido Chicago, y las que me encomiende el dirigente José Leger “, continuó diciendo.

Dijo que en el presente está “enfocado aquí, y luego que termine ponerme ready, llegar saludable y prepararme para cuando llegue a Estados unido poder hacer el equipo de Grandes Ligas de los Cubs”.

Se siente orgulloso de jugar para un equipo donde está el cubano Yoenis Céspedes a quien ha admirado siempre, y del gran recibimiento que le dieron sus compañeros de equipo.

“Tenemos muchos jugadores de experiencia, estoy seguro que aprenderé mucho en las Aguilas y me siento contento y comprometido a dar lo mejor de mí para estar a la altura”, dijo.

Nativo de Montecristi, Alexander Canario confirmó que, para su debut en la LIDOM, tres autobuses de su pueblo acudirán al Estadio Cibao para acompañarle en esa fecha importante de su joven carrera.

Canario es el pick número uno de las Águilas Cibaeñas en el draft de jugadores novatos de la LIDOM en 2021, teniendo desde entonces un crecimiento cualitativo, que le hacen un prospecto para entrar a las mayores en cualquier momento del 2023, según las proyecciones de los expertos.

