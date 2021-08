Alex Vargas, el productor que buscar hacerse un espacio en el género urbano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Alex Vargas, mejor conocido en el mundo de la industria musical como V Lex; el productor y manager musical, quien desde ya, trabaja muy duro para realizar su aporte al crecimiento del mundo de la música y en especial, al género urbano.

Alex Vargas, quiere lograr que su trabajo y constancia cada día gane más visibilidad y reconocimiento en su campo. V Lex, busca agregar y mostrarle al mundo la carrera de muchos artistas que no cuentan con el apoyo que requieren para poder posicionarse en la música; confía en nuevos talentos y quiere apostarle a ellos, de igual forma que a los ya posicionados. Alex, desea enfocar a sus artistas en ser mentes exitosas capaces de crear mucho más allá de la música.

Vargas, desde el 2020, trabaja junto a la compañía Kartel Music, el sello discográfico de música regional y agencia de servicios de música moderna. El cual, reinventó su enfoque musical con su llegada; agregó así mismo, la idea del género urbano. Con ello, empezaría la colaboración con grandes artistas como Ñengo Flow, Anonimus, Yaris y muchos más.

En 2015, tuvo su propia compañía, llamada F5 MUSIC, también productor de la misma, quien estuvo vigente en ella hasta el año 2019. Alex Vargas, trabaja desde muy chico en este campo, por lo que ha podido generar conexiones y alianzas en fortalecimiento de la música.

Alex Vargas, es el productor musical, de Alex Gargola, personaje de la industria con más de 30 años de trayectoria; valora que haya sido él quien lo contactó, porque siempre fue su fanático y ese acto lo hace estar confiado y pensar que su trabajo está dando resultados. También, maneja y produce a Lunaty, Xian, Luis R Conrique, Ninjiizu, a quienes agradece por confiarle parte de su proceso y permitirle ser clave en su evolución y carreras.

“Me he sentido en casa con el género urbano. Creo en las capacidades de los nuevos talentos, y ver su perseverancia me hace creer que si es posible. Soy un soñador como todos, tengo la certeza que con disciplina y un buen equipo de trabajo es posible conseguir la materialización de grandes cosas. Quiero ser parte de la historia de la música en el mundo, quiero hacerlo a través de mi trabajo como productor, igual con mis ideas y capacidades para ello. Por eso me levanto a diario motivado y con un mismo propósito siempre”, expresó Alex Vargas.

