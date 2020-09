Alex Santiago se integra al elenco de 4RD Noticias en su primera emisión

“De todos los campos en los que el comunicar me ha encontrado de frente, pienso que el noticioso es con el que más me identifico, pues me reta a estar al día con el mundo informativo y vivir paso a paso los hechos que son tendencia desde las diversas esferas de la sociedad nacional e internacional”, aseguró el profesional de la comunicación, que vive y le apasiona el arte del buen decir y tiene la responsabilidad de informar a la población cada día, a través del canal estatal, Canal 4RD.

Santiago, quien tiene una carrera profesional de más de 20 años en los medios de comunicación, asegura que “hay que trascender más allá de los cánones rígidos y sobrios del quehacer informativo”, asegurando que aprovechará al máximo esta gran oportunidad de estar al frente de un importante noticiero a escala nacional para, con su estilo personal y muy particular, informar de manera responsable, pero sin ser aburrido.

Su paso por la comunicación ha ido generándose de forma paulatina, sostenida, segura y enfocada. Su pasión por tomar un micrófono se remonta a final de los 80 en el desaparecido Sábado Chiquito de Corporán, dentro de la Chiqui Banda, luego sale de los medios para formarse y prepararse estudiando Comunicación Social en la Universidad Católica de Santo Domingo y una licenciatura en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

En Santiago de los Caballeros, ciudad que le acogió profesionalmente por diez años, tuvo la oportunidad de hacer pininos en la lectura de noticias, además de trabajar en la producción de importantes espacios y programas ligados al turismo.

Desde hace casi ocho años está al frente de Reportajes Matinal de Telemicro, un segmento de viajes y destinos semanal.

Además ha cedido su voz a importantes marcas comerciales, tanto en español como en el idioma inglés, ha sido imagen corporativa de empresas nacionales, a su vez maestro de ceremonias de entidades bancarias e instituciones gubernamentales. En el área de la enseñanza ha impartido docencia en varias universidades del país .

“Hay que prepararse para asumir con entereza cada momento valioso que la vida deposita en tus manos y trabajar con ahínco para que la gente pueda asimilarte y acogerte, siempre imperando la humildad y un agradecimiento profundo”, finalizó Santiago.