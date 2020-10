Alex Santana, nuevo director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El reconocido profesional de la industria de la aviación, Alex Santana, ha sido designado director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas-ADLA-, entidad que agrupa a las aerolíneas del país.

“Nos honra anunciar la incorporación de Alex Santana al equipo directivo de ADLA, un profesional de vasta experiencia en el sector aeronáutico nacional e internacional, lo que reafirma nuestro compromiso de impulsar el despegue definitivo de la industria aérea nacional para que esté en capacidad de competir en condiciones de igualdad con las líneas aéreas extranjeras y pueda convertirse en el aliado ideal del estado para cumplir de manera eficiente con el programa de reactivación del turismo que se ha trazado el gobierno del presidente Luis Abinader”, dijo el capitán piloto Omar Chahin Lama, presidente de ADLA.

De su lado, Alex Santana expresó: “Agradezco a la junta directiva de ADLA permitirme aportar mi experiencia en este campo y poder contribuir al fortalecimiento y consolidación de la industria aérea nacional. Son muchos los retos que tenemos por delante, pero estoy seguro que con la tenacidad, el alto grado de profesionalización y la firme convicción de que solo con aerolíneas fuertes, bien equipadas, el país estará en capacidad de responder a la demanda de asientos que se espera a partir de la reactivación del turismo”.

Alex Santana es abogado, diplomado en seguridad de la aviación civil y aeroportuaria, ha sido presidente de ALA, chairman of the Board of the Airlines Settlemen Plan (BSP), gerente de Eastern Airlines, director regional del Caribe de Continental Airlines, director ejecutivo de AERODOM, director de Air Santo Domingo, presidente de Aviasol, CEO de Swissport Dominicana, asesor del comité técnico y director del departamento de facilitación de la Junta de Aviación Civil, entre otros.

Recientemente, mediante un comunicado, ADLA había expresado su disposición de colaborar con la nueva administración en el diseño de estrategias gubernamentales que estimulen las alianzas público-privadas orientadas a lograr que el país cuente con líneas aéreas netamente dominicanas que sirvan de soporte a los esfuerzos estatales para el incremento de la recepción de turistas y de las exportaciones.