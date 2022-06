Alex Rodríguez no se rinde y al parecer ya tiene un nuevo amor de 25 años

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras su separación de la artista neoyorquina, Jennifer López, el ex pelotero de Grandes Ligas Alex Rodríguez, no se rindió en lo absoluto y dio espacio a un nuevo amor, 21 años menor que él.

Y se trata de la nutricionista Katheryne Padgett, con quien está teniendo según manifiesta, muy buena química, tanto así que se encuentran de vacaciones en Italia, disfrutando de los hermosos escenarios que ofrece la ciudad de Capri.

En enero de este año, Rodríguez de 46 años, y Padgett de 25 fueron vinculados por primera vez cuando asistieron a uno de los partidos playoffs de los Green Bay Packers en Labeau Field.

Desde hace unos meses, la pareja ha asistido a varias actividades juntos, aunque ninguno ha confirmado el romance, tal parece que esta es la primera relación seria de Rodríguez desde su ruptura con JLo el año pasado.

Hace unos días una fuente le dijo a Us Weekly que tienen “una gran química” y “aún no han puesto un título a su relación y no van a decirles a sus amigos que es oficial”, los dos han estado “pasando el rato por el Los últimos meses.”

“Nunca se aburren juntos y se divierten mucho”, dijo la fuente, y agregó que “vuelan chispas” entre la pareja y que el exbeisbolista “siempre deja comentarios coquetos en su Instagram… Él está realmente interesado en ella”.

