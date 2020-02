Alex Rodríguez con deseo de comprar a los Mets

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Si alguien pensaba que la venta de telenovelas de los Mets de Nueva York no podría volverse más loca después de la debacle de Steve Cohen, estaban equivocados.

Según el NY Post, el nombre más nuevo que surgió como un potencial para comprar los Mets es Alex Rodríguez.

Los expertos de béisbol y Wall Street le dijeron a The Post que ex Yankees está “pateando los neumáticos” con la idea de participar en una próxima subasta para el equipo. Esto se produce después de que Cohen, el administrador multimillonario de fondos de cobertura, abandonó un acuerdo de $ 2.6 mil millones por el 80 por ciento del equipo la semana pasada al enterarse de que la familia Wilpon no cedería el control durante los primeros cinco años de su propiedad.

Si bien las fuentes le dijeron a The Post que Cohen aún no ha renunciado por completo a sus posibilidades de comprar a los Mets, los rumores sobre el interés de A-Rod se han intensificado.

“Es un hombre de negocios y un hombre de béisbol con sede en Nueva York”, dijo un aliado de A-Rod. “¿Por qué no estaría mirando esto?”

Anuncios

Relacionado