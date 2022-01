Alex Rodríguez captado con misteriosa chica en Londres

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El exdeportista Alex Rodríguez fue captado cenando con una misteriosa mujer en Londres.

De acuerdo a People en español, el deportista fue visto en un lujoso hotel de Londres acompañado de una mujer de la que se desconoce su identidad. De acuerdo con testigos, aunque no se les vio besándose o abrazándose, presuntamente Rodríguez colocó su mano en el muslo de su acompañante levantando sospechas de un interés amoroso por parte del ex de Jennifer López.

Luego de su sonada ruptura con Jennifer López, Alex Rodríguez no ha aparecido en ningún romance público.

Alex Rodriguez rings in new year in London as relationship between ex Jennifer Lopez and Ben Affleck heats up https://t.co/KOb1uucsyc

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 3, 2022