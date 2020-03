Alex Rodríguez anuncia clínica virtual sobre béisbol

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El aprendizaje por vía remota ha llegado al mundo del béisbol.

Los estudiantes por todo el mundo han comenzado a tomar clase por medio de sus computadoras y otros dispositivos durante la pandemia del coronavirus.

Pero el lunes Alex Rodríguez tiene previsto ofrecer otra clase de lección para los que aspiran a ser peloteros, según el portal MLB.com.

A-Rod anunció su clínica de béisbol virtual — que la ha llamado “A-Rod Baseball Bunch” — por un video en sus cuentas de Instagram y Twitter el sábado. La sesión se realizará a las 5 p.m. ET por la cuenta de Instagram de Rodríguez (@arod).

“Debido a esta situación, he decidido enseñar un poco de béisbol”, expresó el tres veces ganador del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. “Les enseñaré un poco de bateo, fildeo y lanzamientos. Les mostraré algunos trucos que me ayudaron a los 12, 13, 14 años para prepararme para jugar Major League Baseball”.

Ready to talk some ⚾️?? Join me Monday LIVE on Instagram at 5 PM ET and we’ll talk hitting, fielding, throwing … you name it! The ARod Baseball Bunch is ready to Play Ball! pic.twitter.com/kXCqgZVAPy

— Alex Rodriguez (@AROD) March 22, 2020