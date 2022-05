Alex Matos afirma “Soy fanático de The Voice Dominicana”

Comparte esta noticia

El salsero ingresa al show de canto como nuevo coach en la segunda temporada

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La salsa llega a The Voice Dominicana, con la inclusión del reconocido cantante Alex Matos, quien expresa una gran emoción al ser parte de la alineación de coaches en la segunda temporada del show.

“Soy fanático de estos formatos musicales y me alegré mucho cuando supe que The Voice Dominicana llegaba al país, de hecho me veía sentado en esa hermosa silla roja. Cuando supe que sería coach, primero que nada di gracias a Dios, pidiéndole me guiara en este nuevo reto, además de sentir una gran emoción, recordando que existe la ley de atracción, pues al parecer, atraje a mi vida esta maravillosa oportunidad”.

El intérprete del hit “Si entendieras”, expresa que todo lo que ha podido aprender en el ambiente artístico, estará a disposición de cada uno de los participantes del programa, dándole siempre fuerzas y esperanzas de que serán grandes artistas.

En su corta carrera Alex Matos, ha pisado grandes escenarios como el Madison Square Garden de New York, Prudential Center NJ, Nassau Coliseum NY, American Airlines Arena Miami, Estadio Olímpico de Santo Domingo, Radio City Music Hall NY y el United Palace de NY.

“Siempre he dicho que nuestro país es una potencia musical, con dos géneros reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad: El Merengue y La Bachata. De unos años para acá, hemos estado desarrollando un movimiento salsero dominicano de gran importancia y que ha ido adquiriendo notoriedad nacional e internacional. Con esta distinción de estar como coach en un reality global, el mundo podrá apreciar que en nuestra tierra, además de merengue y bachata, también se hace salsa de la buena con la misma calidad musical e interpretativa de aquellos países salseros por tradición” afirma el cantante.

Actualmente, Alex Matos promueve el corte musical “El Borracho”, disponible en todas las plataformas digitales y trabaja en la grabación de su 4to álbum de estudio, que incluirá temas inéditos, adaptaciones y colaboraciones con diferentes artistas y géneros musicales.

