Alex Márquez: “Lo más positivo es que salimos con 38 puntos de ventaja”

EL NUEVO DIARIO, ALCAÑIZ, TERUEL, ESPAÑA.- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0’0 Kalex), tercero en el Gran Premio de Aragón de Moto2 pero sólido líder de la categoría, afirmó tras concluir la prueba que “un tercer puesto era bueno dadas las circunstancias” y que ” lo más positivo del fin de semana” es que lo acabaron “con 38 puntos de ventaja”

Márquez reconoció que no hizo ningún cálculo durante la carrera, ya que, de haberlos hecho se habría quedado “detrás de Marini, porque en esa pelea ha habido riesgos, toques, y no ha sido fácil controlar ese momento”.

“He tenido un susto de delante, casi me caigo, y por eso no ha sido fácil de controlar, pero ha sido una lástima pues en esas vueltas hemos perdido a Brad -Binder-, y sabía que al final sería difícil pillarle. Lo estaba intentando, pero cuando me ha pasado Jorge he visto que era prácticamente imposible seguirle ya que tenía mucha más tracción, iba más por las líneas, iba mucho mejor que nosotros y por eso sabía que un tercer puesto era bueno”, reconoció el líder del mundial de Moto2.

“Creo que hubiera podido ir algo mejor, quedar mejor que Brad, pues creo que a Jorge hoy no era posible batirlo, pero a Brad, sin esa pelea con Marini, sí habría sido posible, pero he sobrevivido bastante bien y, como he comentado, de 26 puntos pasamos a 38 y este colchón ayuda”, recalcó el piloto de Estrella Galicia 0’0.

Márquez reconoció que habló con su equipo para que no le facilitase información de sus rivales: “Quería hacer mi carrera, mentalizado en hacer mi carrera sin pensar en los demás, pero sí es cierto que al mirar a las pantalla y no verlo me ha hecho despistarme”.

A pesar de su ventaja en el campeonato, Alex Márquez aseguró que hay que ir “carrera a carrera”. “Si se puede ganar lo intentaremos. Hoy lo he probado hasta el final, hasta que faltaban dos vueltas, y ahí ya he visto que era prácticamente imposible; hay que ir carrera a carrera y ver qué sucede”, insistió.

Alex Márquez dijo que no quiere hablar del título ni del doblete con su hermano, como en 2014, puesto que “hasta que no está en el saco y atado no se puede decir nada”.

“Mira lo que pasó ayer, lo de Masiá hoy -rotura de radio del brazo derecho-, lo de Jorge -Lorenzo- en Tailandia el año pasado, una caída, te rompes y llegas ya justito…”, aseveró el pequeño de los hermanos Márquez.

