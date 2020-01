Alex Mala Junta anuncia nueva versión del tema “Weo” junto a Ramón Orlando

View this post on Instagram

SOY EL APRENDIZ DE LA DERECHA.. SI..EL APRENDIZ Y ORGULLOSO DE DECIRLO @ramonorlandov EL RESPONSABLE DE LA MAYORIA DE EXITOS DEL MERENGUE DE ESTE PAIS Y UN MÚSICO VIRTUOSO..NO CREO QUE PUEDA DECIR ALGO QUE YA NO SE HAYA ESCRITO SOBRE EL Y @diomedesmio ENTRE LOS MEJORES INTERPRETES DEL MERENGUE Y CANTANTE VERSATIL DE NUESTRO PAIS Y ORGULLOSAMENTE PUEDO DECIR QUE ES MI AMIGO. DIOS ES BUENO SE LOS ASEGURO PIDANLE A DIOS DE CORAZON Y VERAN LOS FRUTOS GRACIAS A TODO EL QUE APOYA ESTE PROYECTO Y APUESTA A MI.. GRACIAS Y DIOS LES BENDIGA FOTOGRAFIA @jonvird #DOMINICANO #REPUBLICADOMINICANA #OYEMERENGUE #SOYMERENGUERO #GUIRA #TAMBORA #ISLA #ESTRELLAS #MERENGUE #BACHATA #DIOMEDES #RAMONORLANDO #ESTUDIO