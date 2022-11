Nació el 30 de enero de 1966 en Villa Jaragua. Su nombre completo es Alfonso Alexandro Ferreras Cuevas.

Poeta, lingüista, historiador, traductor, ensayista, narrador, editor, articulista y catedrático universitario. Se graduó de licenciado en Lenguas Modernas, mención inglés, con méritos magna cum laude en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU; posteriormente completó una maestría en Literatura Comparada en la Universidad de Massachusetts, UMass Amherst, Estados Unidos de Norteamérica y luego cursó un doctorado en Estudios del español: lingüística y literatura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), recinto de Santiago.

Alex Ferreras ha trabajado como profesor de inglés en la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU); es profesor titular de Inglés, Literatura Británica, Norteamericana, Caribeña en inglés, de Estilística y Composición Inglesas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la que fue también coordinador y profesor fundador de la Maestría en lingüística aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera; además de haber sido director de su Escuela de Idiomas; también es profesor del doctorado (PhD) en Humanidades y Estudios Sociales y Culturales del Caribe de la misma academia. Ha sido articulista del periódico El Día y ha publicado textos en las revistas Cuadernos de poética, de Diógenes Céspedes y en Humanidades, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Carolina.

En su haber bibliográfico se encuentran las siguientes obras con sus correspondientes géneros: Los lamentos de Lázaro (poesía); Memorias de un dolor (poesía); De cenizas y naufragios (poesía); Antología literaria en honor a Neiba (junto a Julio Cuevas: poesía, cuentos, artículos); El precio de Danielito y otros cuentos (cuentos y relatos); Hasta los dioses mueren / Perfino gli dei muoiono (poesía); Hambre de silencio /A Hunger for Silence (poesía); Primeros ensayos (ensayo); Mi palabra: refugio y combate (artículos y ensayos); Aroma de espejismos y fantasmas (poesía); Giovanni Di Pietro: amigo y maestro (ensayo); Al pie de la escalera del otro (novela); Estudios de novelas dominicanas (ensayo); La patria vulnerada: poetas y poesía de la intervención de los Estados Unidos (ensayo); Musa patriótica de antaño: Una antología, 1867-1936 (ensayo); Ínima, de Emilio A. Morel y otros poemas indigenistas dominicanos (ensayo), y Patria y amores del ayer (junto a Giovanni Di Pietro: ensayo).

Los Premios Nacional de Literatura Roberto Marcallé Abreu y Manuel Mora Serrano, los críticos literarios Giovanni Di Pietro y Carlos Ardavín Trabanco, como también el escritor hondureño, Ramón Saravia, han prologado varias de las 17 obras que Alex Ferreras tiene publicadas hasta la fecha; y escritores como el también Premio Nacional de Literatura, Federico Henríquez Gratereaux, el crítico y poeta Julio Cuevas y el periodista y novelista Frank Núñez, han valorado parte de sus textos. Luis Beiro, editor cultural del Listín Diario, ha reseñado muchas de sus obras. Varios de sus trabajos han sido publicados en importantes antologías, revistas y periódicos especializados. No forma parte ningún grupo literario.

Alex Ferreras ha participado como conferencista en la Academia de Ciencias de la República Dominicana, en la Academia Española de la Lengua Santo Domingo, en la Feria Internacional del Libro Domínico-Hispano en Orlando, Florida, en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, en las Ferias regionales del libro en Baní, San Juan de La Maguana y Neiba, en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) y en congresos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Universidad APEC.

En el transcurso de su vida ha sido merecedor de importantes premios y reconocimientos, tales como haber recibido un certificado y medalla de plata por la Fundación Universitaria Dominicana por sus altos logros académicos y por su labor docente en casas de altos estudios. La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lo declaró Profesor Distinguido del Año en la Escuela de Idiomas, así mismo como Profesor Meritorio de la misma escuela. También ha sido beneficiario de un certificado por su excelencia profesoral, otorgado por la rectoría y por la Oficina de Personal Académico de la referida institución (OPAC).

El escritor y Premio Nacional de Literatura 2015, Roberto Marcallé Abreu, estima que Alex Ferreras es un intelectual de sólida formación académica y persistente e incansable dedicación a los asuntos del saber. Para él resulta inconcebible asumir cualquier tema con ligereza. Llama las cosas por su nombre y no escatima usar el látigo de su indignación cuando sale al frente a osadías y ambigüedades que son tan frecuentes en estos tiempos posmodernos.

El también escritor y Premio Nacional de Literatura 2021, Manuel Mora Serrano, señala que, gracias a la consagración y a sus estudios, Alex Ferreras pudo llegar a donde está. Si no hubiera sido un excelente alumno durante toda su vida de estudiante, no hubiera podido, dado su origen humilde, superarse, a pesar de que, según su confesión, su madre tuvo visiones de lo que llegaría a ser y lo animó siempre preocupándose de su educación. Orgulloso de su pueblo natal y de algunos parientes como su tío Raymundo Cuevas Sena, guerrillero, su mentor y modelo ético, que no solo formó parte de la rebelión de los sargentos contra Trujillo, sino que se alzó con Manolo Tavárez Justo en Las Manaclas formando parte del Grupo Bahoruco.

Finalmente, el escritor y crítico Giovanni Di Pietro considera que Alex Ferreras es su alumno más aventajado y receptor de su antorcha crítica, y resalta que un aspecto que caracteriza la crítica de Alex Ferreras es su esmerada prosa. Con esto, también su enorme facilidad y habilidad por condensar en pocas cuartillas su punto de vista. No sólo eso, sino que logra mantenerse concentrado en ese punto de vista sin desviarse e irse por las ramas, desgraciadamente, muy común en la crítica literaria y más aún en el ambiente cultural dominicano.

Concluyo esta entrega de TRAYECTORIAS LITERARIAS DOMINICANAS con un poema de Alex Ferreras:

Un pueblo

Un pueblo dejó atrás su pellejo,

allá, en los cañaverales.

Lo vi desnudar todas sus cicatrices

ante el mismo rostro de los dioses,

con su manojo de callos,

con sus arrugas de muchas muertes.

Ahora agoniza entre las ruinas

de sus antiguas esperanzas e ilusiones.

Por Ramón Saba

