Alex Cora y Medias Rojas, un reencuentro añorado

EL NUEVO DIARIO, FORT MYERS, Florida — El dirigente de los Medias Rojas, el puertorriqueño Alex Cora, se paró junto a sus jugadores antes del partido del domingo para el himno nacional estadounidense. Unos minutos después, corrió hacia el plato para intercambiar alineaciones con su colega de los Mellizos, Rocco Baldelli.

Todo esto parecían momentos obligatorios para Cora. Pero por este día, todo eso fue algo muy especial.

Después de 16 meses de no poder dirigir durante un partido de béisbol, esos momentos ceremoniales antes de que su conjunto iniciara la acción de la Liga de la Toronja fueron otras marcas de su regreso al mando que espera se queden por un buen tiempo.

Lo que el piloto boricua disfrutó más el domingo fue el simplemente estar en la cueva y todos los temas que surgieron en lo que resultó siendo una derrota por 7-6 ante el conjunto de Minnesota.

“Fue maravilloso simplemente caminar, hablar béisbol, enseñar el juego”, declaró Cora. “Estuve en esa situación el año pasado y ahora estoy de vuelta. Como dije antes, le agradezco al [presidente de operaciones de Boston] Chaim Bloom por la oportunidad de ganarme el puesto, y de confiar en que puedo hacer este trabajo. Pero esto es lo que hago: Hablar béisbol, disfrutar del juego, enseñarles a los muchachos sobre lo que deben hacer. Fue un día un divertido, y ha sido así desde que regresé”.

Aunque este fue un día que Cora había anticipado por un buen tiempo, el impacto de su regreso se sintió el segundo que comenzaron los Entrenamientos de Primavera el 18 de febrero. El efecto Cora fue evidente para cualquiera que lo vio dirigiendo las prácticas, o para cualquiera que escuchaba a los jugadores, coaches o directivos hablar del capataz.

“Trae una calma que te hace pensar que todo estará bien”, explicó el torpedero Xander Bogaerts. “Le cae muy bien a los jugadores y a todos en la organización. Es muy respetado. Conozco varios muchachos que quieren jugar para él y algunos que han estado en el equipo que extrañan estar aquí. Es una gran muestra de la clase de persona que es, alguien que le gusta competir, y las cosas saldrán casi exactamente como él dice”.

Lo que hace de Cora una persona muy especial es la manera en que puede motivar a algunos, es una figura paterna para otros, un amigo para la mayoría y a la vez manteniendo la autoridad sobre el club.

“Simplemente cuánto confía en mí, la fe y la manera en que me motiva”, dijo el antesalista dominicano Rafael Devers. “Es algo que me ha ayudado tremendamente. Puedo hablar con él de lo que sea. Es alguien que se comunica bien conmigo, de lo que sea que estemos hablando”.

Aunque algunos están disfrutando del reencuentro con Cora, otros están disfrutando la oportunidad de trabajar junto al piloto por primera vez. En dicha categoría cae Bloom, quien tomó las riendas como el máximo ejecutivo de los Patirrojos dos meses después de la abrupta partida de Cora y posterior suspensión de toda una temporada.

“Tiene ese carisma que llena de ánimo a los que lo rodean, y eso es una cualidad fantástica del líder de tu grupo”, declaró Bloom. “Puede sacar lo mejor de la gente. Eso es lo que buscábamos de nuestro manager. Uno de los mejores que he visto en crear esa conexión”.

Desde el punto de vista del toletero J.D. Martínez, Cora tiene un gran dote para llenar de calma a sus jugadores.

“Trae bastante energía. Siempre que te ve, hace bromas. Es divertido estar a su lado”, declaró Martínez. “Le dije durante las prácticas de bateo que lo extrañaba tenerlo entre todo esto. Extrañaba bromear durante mis prácticas de bateo. Esa clase de compañerismo de Alex nos hacía falta”.

Sin embargo, la personalidad de Cora no sería de mucha importancia sin su intelecto en el béisbol, que es otro aspecto que inspira respeto y una gran respuesta de sus peloteros.

“Estoy muy entusiasmado de tenerlo aquí otra vez”, expresó el derecho Nathan Eovaldi. “La verdad lo extrañé. A todos les hizo falta tenerlo en el dugout, y su mente de béisbol es impresionante. Parece que no se le pasa nada, y nos llena de entusiasmo que está otra vez con nosotros”.

Pero hubo algo el domingo que no le agradó mucho a Cora: Ver a su equipo cometer dos errores, debido a que es muy estricto en el aspecto fundamental y en “jugar béisbol impecable”.

“Se trata de si juegas béisbol impecable”, declaró Cora. “Tampoco ganamos, pero aparte de eso, me encanta este juego. Disfruto todo esto, y me encanta que he vuelto”.