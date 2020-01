Alex Cora confiesa ser culpable de ‘trampa’ con Astros; Red Sox dicen su titulo fue “absolutamente justo”

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- La directiva de los Medias Rojas de Boston y Alex Cora llegaron a “mutuo acuerdo” para que el boricua deje de ser mánager del equipo, esto, tras el veredicto que emitió MLB en la que se declaró culpable a los Astros de Houston por haber hecho trampa robando señales desde 2017.

MLB cree que Alex Cora es el artífice principal del robo de señas que han estado utilizando los Astros, el puertorriqueño figuró como coach de banca del equipo en 2017, año que ganaron la Serie Mundial en contra de los Dodgers. Por lo tanto, su caso aún es investigado por el organismo y se esperan severas sanciones en contra de la “mente maestra” del esquema creado supuestamente por el mandamás. Por si esto fuera poco, a Cora se le acusa de arrastrar consigo a Boston un esquema similar al que usó con Houston.

La tarde del miércoles, directivos de Boston ofrecieron una conferencia de prensa encabezada por el presidente del equipo, Tom Werner, quien aseguró haber platicado con Alex Cora en torno a su situación: “Alex fue comprensivo y profesional, admitió que lo que hizo estuvo mal… Aceptó que jugó un papel central en lo que sucedió en Houston… Todos estuvimos de acuerdo que teníamos una responsabilidad y un estándar donde ese comportamiento es inaceptable”.

Por su parte, el CEO de los “Patirrojos”, Sam Kennedy, cree que Alex Cora no será acreedor de una dura sanción por parte de la liga; de igual manera, confirmó que el boricua se disculpó por el daño que ha hecho al béisbol.

“Alex es un mánager increíblemente talentoso … Expresó su remordimiento y se disculpó ayer con nosotros por la vergüenza que esto causó y pasará por un proceso de rehabilitación, así que veremos qué sucede. Es un talento extremo”.

Por último, Kennedy fue tajante al declarar que la Serie Mundial de 2018 fue ganada de manera absolutamente justa.

Alex Cora dirigió durante dos temporadas a los Medias Rojas, en su campaña de debut en 2018 logró el título de Serie Mundial en contra de los Dodgers de Los Ángeles, un año antes también se coronó en el “clásico de otoño”, pero esa vez desempeñando el papel de coach de banca de Houston.

