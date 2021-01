Alex Colomé entre los mejores 10 relevistas del mercado libre en las Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los relevistas son los carros usados del mercado libre. Compra el correcto y llegarás a tu destino. Compra un limón y quedarás estancado.

Pero como los carros usados, la mayoría de los equipos necesita ayuda en el bullpen, un área imposible de evaluar con precisión. Incluso los brazos más cotizados de este mercado libre estaban hace poco en el foso.

Aunque este mercado ha sido frustrante, es un tema demasiado importante como para ser ignorado. Entonces, presentamos una lista de los 10 mejores relevistas disponibles (Trevor May y Blake Treinen pudieron haber estado aquí, de no haber pactado con los Mets y Dodgers, respectivamente, y Greg Holland tenía argumentos, antes de regresar a los Reales).

La edad es la que tendrán al momento del Día Inaugural del 2021.

1. Liam Hendriks, LD

Edad: 32 años

En tiempos como éstos, necesitamos cualquier tipo de claridad. Afortunadamente, la tenemos en la parte alta de la lista. Hendriks no sólo es el mejor relevista agente libre en de Grandes Ligas en la actualidad, sino es el mejor relevista en el béisbol, punto. Se ha ganado ese lugar con dos temporadas (una eternidad en la vida de un relevista) con efectividad de 1.79, WHIP de 0.897, 161 ponches y sólo 24 boletos en 110.1 entradas.

Hendriks asumió el puesto de cerrador de los Atléticos y brilló en la novena entrada. Entonces, sí, Hendriks podría responder fácilmente a la pregunta de: “¿Tienes experiencia?”. Hendriks fue designado para asignación en el 2018, pero regresó con una velocidad renovada y una tasa de rotación que lo ha hecho duradero.

2. Trevor Rosenthal, LD

Edad: 30

Espera, ¿te impresionó que Hendriks fuera designado para asignación en el 2018? Mira este caso.

Rosenthal tuvo efectividad de 13.50 en 15.1 entradas en las Mayores en el 2019, rebotando por varias organizaciones. Digamos que a esta altura del año pasado no era tan cotizado en el mercado como ahora. Pero los Reales lo firmaron y el diestro demostró un repertorio eléctrico con un pacto de ligas menores, enfocándose en atacar la zona de strikes, logrando registrar efectividad de 3.29 en 14 presentaciones y llamando la atención de los Padres, que lo adquirieron a mediados de temporada. En San Diego, Rosenthal lanzó 10 entradas en blanco (17 ponches, una base por bolas y tres hits permitidos) en la campaña regular, antes de presentar problemas en los playoffs.

Los problemas de Rosenthal en el 2019 son lo suficientemente recientes como para sentarse a analizar un pacto, pero lo posicionamos de segundo porque su velocidad de 97.9 millas por hora con su recta de cuatro costuras es la mejor de la lista y en el 2020 tuvo una tasa de rotación, índice de swings fallidos y efectividad esperada en niveles élites.

3. Kirby Yates, LD

Edad: 34

Fue una temporada corta para todos, pero especialmente para Yates. Sólo lanzó 4.1 entradas en el 2020 debido a una cirugía para remover astillas de su codo derecho. Por lo tanto, es fácil olvidar lo bueno que fue en el 2019. Tuvo efectividad de 1.19 con un 41.6% de índice de ponches y un WHIP de 0.89. Además, tiene el respaldo de todas las estadísticas avanzadas. El promedio de bateo en contra (.174), porcentaje ponderado de embasarse (.229) y efectividad (2.18) estuvieron entre las mejores en las Mayores. Yates no tiene una velocidad élite (promedio de 93.6 mph en el 2020), pero su capacidad de lanzar un slider de 86 mph con el mismo ángulo del brazo lo hace efectivo.

Aunque las cirugías en el codo nunca son óptimas, el procedimiento de Yates no fue lo suficientemente invasivo como para prender alarmas.

4. Brad Hand, LZ

Edad: 31

Llamó la atención cuando Cleveland lo envió a la lista de waivers al final de la temporada pasada, pero el hecho de que ningún equipo decidió ejercer su opción de US$10 millones para el 2021 dice mucho sobre cómo está el mercado en una pandemia. Aunque Hand fue el líder en las Mayores con 16 salvamentos en el 2020, con una efectividad de 2.05 y WHIP de 0.773, ha visto cómo disminuyó su velocidad en las últimas dos campañas.

En cualquier medida, Hand ha sido uno de los mejores relevistas desde que San Diego lo reclamó en waivers en el 2016.

5. Alex Colomé, LD

Edad: 32

Sí, el dominicano tuvo efectividad de 0.81, 12 salvamentos y WHIP de 0.94 con los Medias Blancas. Pero lo hizo con un bajo índice de 17.8% de ponches, con una preocupante tasa de 8.9 bases por bolas, además de un declive de una milla en su recta cortada (de 90.4 en el 2019 a 89.3 en el 2020). La efectividad esperada de Colomé sirve de ejemplo, al registrar 3.09. Tal vez fue beneficiado por una acortada temporada.

Incluso aunque el quisqueyano no acumule muchos ponches, sí produce swings fallidos (15.3%) y es un lanzador que no permitió jonrones en el 2020. Su recta cortada ha sido una máquina de producir roletazos débiles, algo que no debe ser ignorado.

6. Jake McGee, LZ

Edad: 34

McGee pasó cuatro años con Colorado. No puedes culparlo por ello. Los Rockies lo hicieron millonario, pero esas cuatro temporadas alteraron lo que alguna vez era una brillante carrera (efectividad de 2.77 con los Rays) antes de que empeorara considerablemente su efectividad (4.78 con los Rockies). No es por decir que fue producto a las condiciones del Coors Field, porque McGee perdió velocidad en su recta y por consecuencia, una importante reducción de su índice de ponches.

Pero cuando fue reclamado por los Dodgers en el 2020, McGee tuvo un resurgir. Su velocidad incrementó 1.5 mph y ponchó a un 48.1% de los bateadores que enfrentó. En un número inusual de Statcast, los porcentajes de batazos duros y de velocidad de salida de los rivales de McGee fueron de los peores en Grandes Ligas. Cuando le hicieron contacto, le hicieron daño a McGee. Pero fue tan efectivo en el manejo de la zona que eso no importó.

7. Mark Melancon, LD

Edad: 36

Melancon no domina con poder a sus rivales. De hecho, su 14.7% de índice de ponches en el 2020 fue uno de los peores en la liga. Pero su tasa de roletazos estuvo por encima del 60% en las últimas dos temporadas. Eso genera un porcentaje de barriles y slugging esperado que están bien por encima del promedio. Y con 205 salvamentos en su carrera, Melancon conoce la novena entrada como la palma de su mano.

8. Joakim Soria, LD

Edad: 36

Prueba rápida: ¿Cuál lanzador activo tiene la mayor cantidad de salvamentos?

Sí, es Craig Kimbrel, ¿pero después?

Correcto, es Kenley Jansen, ¿y después?

Está bien, luego viene el cubano Aroldis Chapman. Buen trabajo, ¿pero después?

¡Soria! Con 223. Ésa no es la razón por la que el mexicano está en esta lista, pero es un motivo para respetar su historial. En el 2020 tuvo una excelente efectividad de 2.82 en 22.1 entradas con un buen equipo de los Atléticos, y su porcentaje ponderado de embasarse (.248), de barriles (3.2%) y slugging esperado (.317) apuntan a incluso mejores resultados. Entonces,, aunque Soria es el mayor de la lista y tuvo un declive en su índice de ponches en el 2020, sigue aportando valor importante en la parte final de un buen bullpen.

9. Justin Wilson, LZ

Edad: 33

No es un nombre de peso. No puedes buscar en internet “Justin Wilson” y encontrarlo en los primeros resultados. Tienes que ir bien abajo para encontrarlo.

Pero en un mercado relativamente débil en preparadores, Wilson es una opción bien atractiva. Usa principalmente la recta de cuatro costuras y la recta cortada, con lo que limita el contacto duro. Su porcentaje de 28.3% de contacto duro en el 2020 estuvo entre el 8% de los mejores en MLB. Al limitar el contacto sólido, su efectividad esperada de 3.38 fue apenas mejor que su marca real de 3.66. Aquí la parte importante: En una era de un mínimo de tres bateadores, Wilson ofrece un historial en el que los derechos (.218/.309/.329) le batean peor que los zurdos (.233/.318/.333).

10. Archie Bradley, LD

Edad: 28

Disculpas para Shane Greene, Sean Doolittle, Jeremy Jeffress, Darren O’Day, Brandon Kintzler, Keone Kela y muchos otros que podrían pagar dividendos en el 2021, pero la edad de Bradley la durabilidad lo han hecho merecedor de este puesto. Antes de la temporada acortada, había lanzado poco más de 70 innings por campaña en el 2017, 2018 y 2019, adaptándose bien al bullpen tras tener problemas como abridor.

Arizona lo canjeó a Cincinnati la temporada pasada y a pesar de su efectividad de 1.17 en 7.2 entradas, los Rojos no le ofrecieron contrato. Ciertamente, su inflada efectividad esperada de 4.01 (ante la verdadera de 2.95 en 18.1 entradas) influyó en la decisión. Pero el incremento en la utilización del cambio de Bradley limitó a los contrarios a un promedio de .146 en el 2020, y la mejoría general en su control (el índice de boletos más bajo de su carrera, de 4.1%) son datos alentadores.