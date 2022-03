Alex Colomé: ¿Condiciones para cerrar en Colorado?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SCOTTSDALE, Arizona — Dependiendo principalmente de una recta de cuatro costuras y una recta cortada que no pasan mucho de las 95.0 millas por hora, Alexander Colomé ha sabido aprovechar su control y una gran tendencia de provocar rodados—una tasa del 54.1% en el 2021, según Statcast—para salvar un total de 155 juegos en las últimas seis temporadas.

Ahora, el veterano dominicano busca estabilizar el puesto de cerrador de los Rockies, equipo que lo firmó por un añy US$4.15 millones de cara a los entrenamientos de primavera. Preparándose en su casa en San Pedro de Macorís durante el cierre de 99 días, Colomé llegó a Arizona este mes listo para competir con su compatriota Carlos Estévez y Daniel Bard por la responsabilidad de la novena entrada.

“Sabíamos eso, que cuando se arreglara el (desacuerdo) entre (MLB) y la Asociación (de Jugadores), íbamos a empezar rápido”, dijo Colomé acerca de su mentalidad durante la prolongada temporada muerta. “Traté de mantenerme entrenando en Dominicana, tratando de mantener mi cuerpo sano”.

El domingo, en su debut de pretemporada con Colorado, Colomé llegó a las 95 mph con su recta, lanzando una entrada limpia contra los Diamondbacks con dos ponches y demostrando un brazo en salud.

“Hasta ahora me lo siento bien sano”, dijo Colomé. “Esperemos seguir así. Me he sentido muy bien, conforme que lo que he hecho”.

En el 2021, Colomé tuvo promedio de carreras limpias de 4.15 y 17 juegos salvados por los Mellizos, que declinaron su opción para este año. El derecho no es un gran ponchador–como sí lo son la mayoría de los taponeros–pero terminó en el 86 percentil en porcentaje de swings provocados ante pitcheos fuera de la zona. En otras palabras, Colomé sabe lanzar no de manera contundente, sino inteligente.

“Es un relevista veterano que ha pasado por las batallas”, dijo el manager de los Rockies, Bud Black. “Ha pasado la prueba del tiempo con su actuación. Ha llegado para fortalecer la parte trasera de nuestro bullpen. Así se ve él y así lo vemos nosotros”.

La meta clara para Colomé, quien encabezó las Grandes Ligas en salvamentos con 47 por los Rays en el 2017, es ser cerrador. Pero el diestro también está dispuesto a lo que se necesite en Colorado.

“Yo quisiera tener mi mismo rol, como siempre”, dijo Colomé, refiriéndose al papel de taponero. “Me siento más conforme cerrando, o tirando el octavo. Pero éste es un trabajo como todos. Si me dan la oportunidad, dondequiera que ellos me pongan, yo voy a hacer mi trabajo”.

Y tratándose del Coors Field, casa de los Rockies—donde Colomé ha lanzado una sola vez entre sus 393 presentaciones en nueve campañas de Grandes Ligas—su tendencia de provocar más roletazos que elevados podría ser de gran ayuda en plenas Montañas Rocosas de Denver.

“Cuando llegue el Día Inaugural, vamos a tener a alguien designado en mi mente como el que va a lanzar el noveno inning”, expresó Black. “Dicho eso, también sabemos de la importancia para el grupo del papel que necesite cumplirse en una noche en particular. Tenemos los muchachos que pueden hacerlo. Se necesita a todos”.

