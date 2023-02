Alex Caruso confía en continuar en los Bulls de Chicago

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- La ciudad Chicago se mantienen en el foco de la rumorología de la NBA a menos de una semana para que el mercado eche oficialmente el cierre. Varios jugadores de los Bulls están en el radar de muchos equipos pero uno de ellos está despertando un especial interés gracias a su gran relación entre calidad, rendimiento defensivo y precio.

Al menos tres franquicia ya habrían llamado a las oficinas de Illinois de cara a preguntar por la disponibilidad de Alex Caruso: Phoenix Suns, Miami Heat y Golden State Warriors. Sin embargo, el alto precio que estarían pidiendo por él, dos primeras rondas del draft, serían un claro indicativo de que los Bulls no están demasiado interesados en desprenderse de él.

Una postura que ha compartido el propio Caruso, quien ha declarado que quiere seguir en Chicago y que se siente respaldado por la organización. «Espero seguir aquí», señaló el ‘guard’, de acuerdo con el medio NBC Sports Chicago. «Los entrenadores todavía parecen quererme. Parece que sigo gustando en las oficinas. Los compañeros me quieren. Mientras las cosas sigan así, no hay problema. Obviamente, quiero ganar. Eso es lo que vine a hacer aquí, lo que me gusta hacer y lo que me hace más feliz en el deporte.»

Caruso está completando su segunda temporada con los Bulls después de conquistar el anillo de campeón en Los Angeles. Sus promedios ascienden hasta los 5,7 puntos, 3,3 asistencias y 1,7 robos en un total de 45 partidos, 17 de ellos como titular. Por delante le quedan otros dos años de contrato a razón de 19,2 millones de dólares, aunque solo tiene garantizados tres de los 9,8 millones que se embolsará durante la temporada 2024-25, la última que recoge su actual acuerdo.

