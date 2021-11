Alex Bueno dice su carrera no avanzaba por su antiguo manager; lo califica de “demonio”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El “mayimbito” Alex Bueno tildó de “demonio y delincuente” a su antiguo manejador, en ese sentido, aseguró que en tan solo 7 siete años estando en las manos del maestro Freiser Hernández su carrera ha logrado mucho éxitos.

“Con el maestro Freiser Hernández he logrado después que es mi manager lo que en siete años no hice nada con el que era manager mío, un demonio, un delincuente; pero yo trabajo con Dios y la virgen, y Dios me puso al maestro Freiser Hernández al frente de mi carrera y es una bendición”, aseguró.

Alex fue reconocido como ‘Estrella por Siempre’ en el espacio sabatino que conduce y produce el Pachá. “Muchas gracias Pachá esto lo llevaré en mi alma y corazón; te agradezco porque me sigues incentivando a ser mejor persona, mejor artista”.

Durante los años que lleva el músico al frente de la carrera del considerado artista más completo de la República Dominicana este lo ha llevado a grabar con grandes estrellas de la música tropical como es el caso de Elvis Crespo, Gilberto Santa Rosa, Romeo Santos y Fernando Villalona.

Alex Bueno, conocido también como el “Ruiseñor”, brindó en el espacio ganador de tres Premios Soberano un concierto de lo mejor de su repertorio durante varios minutos en el que puso a cantar y bailar a todos los presentes en el estudio.

Pégate y Gana con el Pachá se transmite los sábados por Teleradio América de 12 a 4 de la tarde; también se difunde a través de Televisión Dominicana para los Estados Unidos y las plataformas digitales Cachicha y YouTube.

