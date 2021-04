Alertan sobre posible aumento de cáncer de cérvix por descuido ginecológico de pacientes debido a la pandemia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – De acuerdo a los datos registrados por la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia en 2018, la República Dominicana tiene un promedio de 1, 500 casos nuevos de cáncer de cuello uterino cada año y 600 muertes a causa de esa enfermedad.

Por esta razón, la ginecóloga-obstetra Elizabeth Cruceta, del Centro de Neurociencia y Especialidades Gazcue, hace un llamado de alerta ante esta situación, ya que teme que debido a la pandemia se descuiden los chequeos ginecológicos y por ende aumente la detección tardía de este canecer.

“Me preocupa que las mujeres estén postergando sus consultas ginecológicas por el hecho de que estamos en pandemia lo que me hace temer que ese motivo nos lleve aun descontrol de casos de cáncer ya no tratables. Como siempre digo, la pandemia no se detiene y hay que acudir a nuestro médico con los debidos cuidados sanitarios de lugar”, dijo Cruceta.

Doctora Elizabeth Cruceta.

La también endocrinóloga, explicó que el cáncer del cuello uterino o cérvix es curable siempre que se detecte en la etapa temprana, por lo que les exhortó a todas las mujeres con una vida sexual activa, con antecedentes familiares con este tipo de cáncer o que le hayan detectado algún tipo Papiloma Humano (VPH), a que acudan a sus citas ginecológicas establecidas por su médico.

Asimismo, dijo que prácticamente el 99 por ciento de cáncer de cuello uterino está relacionado con la infección por las cepas de alto riesgo del Virus del Papiloma Humano (VPH), de los cuales existen más de 30 cepas que afectan los genitales.

En ese sentido, añadió que de acuerdo a los datos de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia en el país cada año se diagnostican 13, 000 nuevos casos de cáncer de cérvix producto de la detección tardía del VPH.

Explicó, que como el cáncer de cérvix es asintomático y no presenta ningún tipo de síntoma excepto cuando está muy avanzado que invade algunos órganos como vejiga, recto, vagina, presentando sangrados transvaginales y problemas para evacuar, recomienda que como mínimo se realicen un papanicolaou por lo menos 1 vez al año para descartar cualquier anomalía.