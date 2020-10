Alerta de tsunami en Alaska tras sismo de magnitud 7,4

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El estado de Alaska fue puesto en alerta de tsunami este lunes, luego de que se registrara un terremoto de magnitud 7,4 del que hasta ahora no se han reportado víctimas o daños, según las autoridades estadounidenses.

El sismo, estimado inicialmente de 7,4, se registró a 91 km al sureste de Sand Point, en las Islas Aleutianas en el mar de Bering, a unos 40 km de profundidad, indicó el instituto de geofísica de EE.UU. (USGS).

La oficina nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) puso en alerta de tsunami a toda la costa sur del estado, así como la península de Alaska, pero Anchorage, la ciudad más grande del estado, ubicada a casi 1.000 km del epicentro, no está afectada.

“Para otras costas de Estados Unidos y Canadá en América del Norte, se está evaluando el nivel de peligro de tsunamis”, dijo el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

The Tsunami Warning was replaced with a Tsunami Advisory for South Alaska and the Alaska Peninsula following a strong earthquake. The maximum tsunami height so far was 2 feet measured at Sand Point, AK. Check https://t.co/c9d70Xm7a7 for the most up to date details. pic.twitter.com/XshDRhnj1F

— National Weather Service (@NWS) October 19, 2020