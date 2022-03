Alentadora sesión para Luis Severino en Tampa Bay

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TAMPA, Florida – Luis Severino estuvo tirando con eficacia recta, sliders y cambios en el bullpen del George M. Steinbrenner Field el miércoles por la tarde, un día después que una presentación del derecho dominicano fuera suspendida por lo que los Yankees calificaron como dolores generales en el brazo de lanzar.

Afirmó Severino que salió alentado de dicha sesión. La próxima presentación del diestro en la Liga de la Toronja está programada para el sábado contra los Bravos, lo que sería su última salida antes de la temporada regular.

“Estuvo bien todo”, dijo Severino. “Fue bueno seguir adelante”.

Severino les informó a los entrenadores físicos de los Yankees sobre los dolores el sábado pasado, un día después de su apertura contra los Filis en Clearwater. Sentía rigidez, “más de lo normal” ese día.

Cualquier informe sobre una lesión de Severino hace sonar las alarmas, ya que el dos veces convocado al Juego de Estrellas se ha visto limitado a 27.2 entradas lanzadas (incluyendo postemporada) desde el 2019. Ahora, Severino no se sometió a análisis alguno y cree que los dolores se deben al tanto tiempo sin lanzar antes de esta primavera.

“No me he preparado como abridor (aún)”, dijo Severino. “Creo que mi brazo se está acostumbrando ahora. Ahora mismo, me siento bastante bien”.

