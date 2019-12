Alemania, de la xenofobia Nazi al pedido de inmigrantes

Del 16 al 18 de diciembre la Agencia de la ONU para los Refugiados realizó en Ginebra una “cumbre histórica”, el primer Foro Mundial. Insólitamente, se reunieron para romper el estigma que etiqueta a los refugiados como una amenaza, no como una oportunidad, ya que los gobiernos no quieren entender que son personas con una enorme capacidad de superación.

Es increíble que todavía se esté discutiendo si los Estados tienen la obligación o no de levantar las restricciones coactivas -que imponen en uso de su monopolio de la violencia- contra la circulación y radicación de seres humanos. Es increíble que, en pleno siglo XXI, se siga discutiendo si la violencia puede ser útil, en algún caso, cuando la ciencia ha dicho que es siempre destructiva y que, hasta en los casos de defensa propia y urgente, es contraproducente, siendo los pacíficos los únicos métodos eficientes de defensa.

Dice la ciencia que existe un orden natural, un orden universal, que el cosmos está ordenado: el sol sale todos los días, energiza a las plantas y animales que la lluvia alimenta y los árboles proveen de oxígeno… La naturaleza tiene un orden infinitamente sabio, de hecho, lo único que hacen los científicos es estudiar ese orden que, de no existir, ellos no existirían porque no habría nada que estudiar.

Dice también la ciencia que la violencia es aquello que, precisamente, pretende desviar el curso espontáneo de la naturaleza, como cuando un ladrón arrebata algo que el poseedor no tenía intención de entregar o como cuando se asesina a una persona impidiendo que siga desarrollando su vida naturalmente.

Por tanto, la violencia es contraria al orden natural, es a científica de modo que resulta una incoherencia insalvable el que los Estados -ya sea en economía o en cuestiones sociales- pretendan imponer un “orden” de manera violenta. Por esto sabemos que los problemas de la libertad -de la ausencia de coacción estatal- se solucionan con más libertad -con menos coacción- jamás con represión, cosa que la derecha política no entiende como la izquierda tampoco comprende que el orden o es libre o es desorden.

La libertad a los inmigrantes no solo que no es peligrosa, sino que es un beneficio porque, en una sociedad libre, significa que llegan más personas para trabajar y construir un país mejor. Alemania liberalizará le inmigración ya que tiene 1,4 millones de puestos de trabajo sin cubrir, lo que podría provocar una fuga de empresas. Según las Cámaras de Comercio e Industria, el 56% de los empresarios considera la falta de trabajadores el principal factor de riesgo para sus negocios.

Aunque ya hay 2,5 millones de europeos trabajando en Alemania, se necesitan extraeuropeos ya que la inmigración ha venido bajando. Un año atrás el banco UBS ya alertaba de que si la entrada de inmigrantes bajaba del medio millón -hoy ronda los 400.000- el crecimiento se moderaría, y eso está ocurriendo.

Si existe desocupación se debe a las leyes laborales coactivamente impuestas por los gobiernos, como la ley del salario mínimo que, en la práctica, significa prohibir que trabajen los que ganarían menos. Y la solución es más libertad en el mercado laboral. La forma de aumentar los sueldos no es con violencia. Precisamente, por esta escasez de trabajadores, y dada la libre oferta y demanda, hasta € 9000 al mes ofrece Vivantes, que administra los hospitales de Berlín, para conseguir asalariados.

