Alemán encontrado muerto en su vivienda habría sido asesinado por el amante de su esposa

EL NUEVO DUARIO, LA VEGA. – El hombre alemán que fue encontrado este sábado muerto en el interior de su vivienda en La Vega, habría sido asesinado por el amante de su esposa.

Así lo aseguró Yajaira Zalazar, esposa del alemán, quien dio su versión cuando era conducida en calidad de detenida por miembros del departamento de Homicidios de la Policía, para fines de investigación.

Zalazar precisó, que su esposo, identificado como Ernst, fue ultimado por Demetrio António Morillo Ureña, su amante.

“Eso no fue un suicidio, quien mató a mi esposo fue Demetrio que fue amatarme a mí, pero yo salí ya que le dije que él no me pondría más la mano, detalló la fémina.

Yajaira precisó que su esposo sabía de su relación extramarital con Demetrio y que él supuestamente lo mató porque la estaba chantajeando con un video sexual pero que al ella no acceder a su juego decidió cometer el crimen.

