Alejandro Speitzer y Shannon de Lima confirman su relación

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL. – Los compases del amor que se adivinaban entre Alejandro Speitzer y Shannon de Lima ya han formado la melodía completa. Los primeros rumores en torno a la relación de la pareja surgieron el pasado mes de febrero y, ahora, unas imágenes compartidas en sus perfiles sociales y un romántico mensaje confirman lo que era un secreto a voces.

Primero fue Alejandro el que mostró una captura de una videollamada con Shannon en la que se les veía relajados, un instante que también la venezolana capturó.

Una videollamada que les unió en la distancia a la que les obligan sus respectivos compromisos profesionales, pero que no dejó lugar a dudas sobre lo que les une. Aún más si se tienen en cuenta las palabras que incluyó Shannon en la imagen. “Contando los días” escribió junto a un corazón al que correspondió Alejandro con otro.

Dos corazones que se han encontrado y que ya llevan algunas semanas dando pistas de que laten juntos. La pareja ha jugado al despiste con algunas de sus interacciones en sus perfiles como el breve vídeo en el que se veía al mexicano acariciando a una mujer que no mostraba su rostro mientras le abrazaba.

Los más curiosos adivinaron que el color de la melena de la desconocida era igual al de Shannon, a quien se fotografió después con el actor en el festival de música Pa’l Norte de Monterrey (México) lo que hizo que aumentara la expectación.

Intercambio de mensajes

Pese a que Alejandro insinuó que se habían encontrado por casualidad en la cita musical, les “pillaron” de nuevo en actitud cariñosa en el aeropuerto de la ciudad mexicana. Aunque no quisieron hacer declaraciones acerca de los comentarios y de su reciente encuentro, las imágenes valen más que mil palabras.

“Nunca he contado nada personal, no te lo voy a contar así”, comentó entonces el protagonista de Atrévete a soñar. Los piropos y corazones se han ido multiplicando en sus redes, igual que las capturas de los mismos lugares en las que, eso sí, no aparecen juntos.

Ahora por fin la pareja presume de esta incipiente relación que une a dos de los rostros más atractivos del panorama social.

Shannon de Lima rompió su relación con el futbolista James Rodriguez en 2021, después de haber sido padres de su primer bebé juntos a través de un vientre de alquiler.

La modelo estuvo casada con Marc Anthony de 2014 a 2017 y, tras su separación, mantuvo un fugaz romance con el boxeador mexicano Saúl Canelo.

La modelo venezolana tiene además otro hijo llamado Daniel, de 14 años, fruto de una relación anterior con el actor y presentador venezolano Manuel Sosa.

