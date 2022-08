Alejandro Speitzer rompe estereotipos al usar “crop top” en Instagram

Comparte esta noticia

Por: Crislox Almonte

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN NOVEDADES. – El actor mexicano Alejandro Speitzer causó revuelo tras publicar en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le ve posando con un “crop top” blanco y una cartera.

En menos de 24 horas, la foto alcanzó más de medio millón de Me Gusta, convirtiéndose en una de las tendencias de la red social y otras plataformas digitales. Como era de esperar, su look ha generado opiniones encontradas entre sus seguidores.

Esta no es la primera vez que Alejandro Speitzer causa revuelo en redes sociales por desafiar los estereotipos de género con su vestimenta. En noviembre de 2020, el actor engalanó la portada de la revista BadHombre con un mini vestido rosado de alta moda.

Desde hace unos años, el actor se ha convertido en uno de los galanes más cotizados por su atractivo físico, consiguiendo modelar para importantes marcas de ropa, perfumes y más.

Con su vestimenta el mexicano se une grandes figuras de la talla de Bab bunny, David Bowie y el Harry Styles al demostrar que lo que era únicamente y socialmente considerado como prendas para las mujeres, los hombres tienen un lugar y sobre todo una amplia gama de posibilidades para ser combinadas y usadas.

Sin importar que sea el hombre del momento, en redes sociales muchos sólo se dedicaron a criticarlo y mostrar los comentarios más prejuiciosos como también comentarios que apostaron por halagar tan arriesgado atuendo.

“Pareces lesbiana bro”. “La neta se me cae un héroe…”. “Este tipo y tantos más están confundidos. No saben lo que son ni lo que quieren”. “Primero Alejandro Fernández en modo señora, ahora este”. “Cada dÍa se ven cosas más raras. Las nuevas generaciones no saben ni lo que quieren. El hombre es hombre y la mujer mujer, punto”.

“La tendencia es confundir a los más jóvenes dios por qué? Si no eres gay no estás a tono con la moda”. “Después de verlo de guapo seductor en EL CLUB y DESEO OSCURO me salen estas babosadas”, estos fueron algunos de los comentarios leídos en su publicación.

Las etiquetas limitan nuestras decisiones y desarrollo personal y colectivo. Gracias BadHombre por dar espacio a esta charla tan necesaria con la intención de compartir un mensaje de igualdad”, escribió el mexicano en ese entonces.

