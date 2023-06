Alejandro Sanz termina su relación con Rachel Valdés

EL NUEVO DIARIO INTERNACIONAL.- El cantante Alejandro Sanz y la artista cubana Rachel Valdés han decidido poner fin a su relación de más de tres años, reveló este sábado 3 de junio la revista Hola.

El pasado fin de semana, Sanz, de 54 años, compartió un mensaje inesperado en sus redes sociales expresando que se sentía muy triste, generando especulaciones sobre su estado emocional.

El músico y su novia ya no están viviendo juntos y, según el reporte, la pareja ha atravesado una crisis sentimental «muy fuerte» en los últimos meses, y fue decisión del cantante poner fin a su convivencia.

La revista ¡Hola! confirma la ruptura y revela que Valdés ha dejado la casa que compartían en Somosaguas, Madrid, llevándose todas sus pertenencias. La separación se atribuye a un desgaste en la convivencia y a diferencias de opiniones.

Una fuente cercana a la artista cubana revela que, días antes del mensaje de Sanz, Rachel abandonó la casa llevándose su ropa y objetos personales, y que la decisión de poner fin a la relación partió del propio Alejandro Sanz tras numerosos desencuentros y conflictos, algunos de ellos públicos.

Luego de su primer mensaje, el músico español aclaró que había tenido una recaída pero que cree que con la ayuda correcta podrá superar lo que le pasa. Asimismo, explicó que pese a todo no quisiera suspender su gira.

«Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho», dijo.

«No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol està de camino», agregó.

