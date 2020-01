Alejandro Fernández estrena segundo adelanto de su regreso a las rancheras

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- El cantante mexicano Alejandro Fernández estrenó este viernes el segundo sencillo de adelanto de su nuevo disco, que implica su regreso a las rancheras, el género que le llevó a la cima.

La canción “Te olvidé” es la segunda tras “Caballero” que publica El Potrillo del disco “Hecho en México”, un trabajo “100 % mariachi”, según una nota de su discográfica.

El sencillo fue compuesto por Francisco “Chico” Elizalde, hermano del célebre Valentín Elizalde (1979-2006), y Roberto Álvarez Gómez y cuenta una historia donde el protagonista no se deja engañar por los juegos de una mujer, los cuales terminan por agotarle y hacer que la olvide.

Como todo buen tema de mariachi, cuenta con un fuerte componente de despecho y desamor.

En el vídeo, que ya cuenta con 350.000 visitas en YouTube desde su estreno hace menos de 24 horas, aparece el propio Fernández junto a la modelo Alejandra Guilmant.

En el audiovisual tampoco faltan los componentes relacionados con la música de mariachi como el tequila o el traje de charro, elementos con los que el artista deja claro su regreso a la música regional mexicana por la puerta grande.

“Te olvidé” se encuentra en el número 6 de la lista de tendencias en México de YouTube y las ganas de sus seguidores de ver al artista en directo se confirmaron el pasado martes, cuando se anunciaron tres nuevas fechas de conciertos de El Potrillo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

El Potrillo actuará en el Auditorio los días 12, 13 y 14 de marzo, además de los ya programados 21, 22 y 23 de febrero como parte de su gira “Hecho en México”.

Con este “tour”, el célebre artista retomará el género ranchero, que lo posicionó en sus inicios como uno de los artistas más reconocidos de música tradicional mexicana, siguiendo la estela de su padre Vicente Fernández.

Tanto el primer tema, “Caballero”, estrenado en octubre de 2019, como “Te olvidé” formarán parte del nuevo disco de Fernández, que verá la luz el próximo mes de febrero y contará con la participación de artistas como el joven de éxito Christian Nodal, o el creador de innumerables éxitos Luis Carlos Monroy, entre otros.

La gira de presentación de este disco grabado entre Barcelona, Los Ángeles y Nueva York, pasará por diez ciudades de México, entre las que se encuentran Guadalajara, Tepic, Morelia, Aguascalientes o Acapulco.

Fernández, de 48 años e hijo del legendario cantor de rancheras Vicente Fernández, ha conducido su carrera artística con grabaciones de música tradicional mexicana y pop latino.

Con unos 35 millones de discos vendidos en todo el mundo, el artista de Guadalajara tiene un amplio repertorio, que incluye dúos con Beyoncé, Christina Aguilera, Rod Stewart, Gloria Estefan, Marc Anthony y el tenor español Plácido Domingo.

Para celebrar sus 40 años de carrera artística, Fernández lanzó el álbum “Confidencias”, producido por Phil Ramone y que contiene temas como “Hoy tengo ganas de ti” con Aguilera; una versión bilingüe de “Nobody Knows You When You’re Down and Out” con Stewart; y un dueto con su padre, con quien interpreta la canción de Julio Iglesias “Me olvidé de vivir”.

En 2017, el disco “Rompiendo fronteras” de Fernández fue número 1 con una combinación de sonido tradicional de rancheras con pop latino y reguetón.

