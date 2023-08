Alejandro Davidovich derrota a Zverev y disputará octavos del Abierto de Canadá

EL NUEVO DIARIO, TOPRONTO.- El español Alejandro Davidovich Fokina se impuso con facilidad este miércoles al alemán Alexander Zverev en el Abierto de Canadá y disputará ahora los octavos de final contra el noruego Casper Ruud, el quinto de la calificación mundial.

Davidovich (37) sólo necesitó una hora para ganarle a Zverev en dos sets, 6-2 y 6-1, en un partido en el que el español dominó desde el primer juego.

Zverev cometió numerosos errores sobre la superficie dura de Toronto y Davidovich nunca le dejó asentarse sobre la pista. El alemán cometió cinco dobles faltas y sólo consiguió un 56 % de acierto con su primer servicio por 71 % del jugador malagueño.

El porcentaje de puntos ganados con el segundo servicio fue abrumador para el español: Davidovich un 77 % por el 25 % de Zverev.

Tras el partido, Davidovich declaró que había sido una de las mejores victorias de su carrera.

«Zverev siempre se me ha atascado en todo los partidos. O me ha ganado fácil o yo no me lo he creía tanto. Al final hoy era un partido muy complicado, (Zverev) venía de ganar a (Tallon) Griekspoor que había llegado a la final de Washington. Creía que iba a jugar mucho mejor hoy», explicó Davidovich.

«Al final ha cometido varios errores, yo los he aprovechado, he jugado muy valiente, muy rápido y no lo he dejado respirar ni que pensase en nada para que no se viniese arriba» añadió.

Davidovich dijo que fue la presión que puso sobre el jugador de Hamburgo lo que le permitió dominar desde el principio.

«Le he puesto mucho ritmo, mucha intensidad desde el primer momento y creo que eso se le ha venido a él encima. No ha sacado muy bien hoy, ha tenido muy bajo el porcentaje de saque y lo he aprovechado», concluyó.

