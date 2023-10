Alejandrina Germán resalta papel de formación de miembros y militantes en política

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Alejandrina Germán, titular de la Secretaría de Formación Política y del Instituto de Formación Política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) resaltó el papel de la formación de sus miembros y militantes en política para afianzar el liderazgo partidario y alimentar el vínculo con la sociedad.

«Desde que el PLD surgió en 1973, la Formación Política fue siempre un tema fundamental o si no el tema principal. No podía haber una reunión de un círculo de estudios, de un Comité de Base, ni de un Comité Intermedio si no estaba el tema de la Formación Política», recordó la educadora en la introducción del panel sobre el Sistema Electoral realizado en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez del PLD

Refirió Alejandrina Germán que los estatutos del partido y sus reglamentos establecen como requisito la formación política para que su membresía pueda ser presidente de comité intermedio en adelante, hasta ser candidato a senador, diputado, alcalde, alcaldesa, regidores, directores de distritos.

Indicó que no podemos alegar que son los nuevos miembros, también los de más años en el partido necesitan la Formación Política.

«El objetivo de este curso, esta formación educativa es que los compañeros y compañeras que aspiran a un puesto congresual o municipal, comenzando por los distritos municipales y aquellos compañeros que quieran orientar bien a sus seguidores, porque no hay que ser aspirante a nada para tu querer Formación Política porque no puede convencer quien no está convencido y para estar convencido hay que tener dominio de los temas», agregó al introducir la jornada formativa sobre el sistema electoral dominicano.

En el panel expusieron los juristas y dirigentes del PLD Manuel Galván, Luis García y John Garrido, expertos en el área que tiene que ver con el Sistema Electoral, en términos generales, y con el Sistema Electoral Dominicano.

El periodista Luis García dijo, durante su exposición que ser representante es la máxima expresión de la democracia y que es importante como punto de partida conocer la posición y saber a qué vamos

Manuel Galván resaltó que todos somos PLD y debemos dar el mejor ejemplo y recordó los comienzos y la actualidad del Sistema Electoral Dominicano, citando las leyes y resoluciones sobre la materia iniciando por la carta magna, en la que los partidos políticos se han constitucionalizado.

John Garrido trató el tema del Derecho Electoral y la Jurisprudencia informando sobre decisiones judiciales en materia electoral que son vinculantes.

«Nunca se aprende todo lo que debemos aprender. Hay que aprender mucho más, pero en las exposiciones hemos escuchado todo lo que tenemos que aprender sobre las leyes electorales y revisar cualquier información que quieran revisar y consultar», señaló Alejandrina German en las palabras finales del panel.