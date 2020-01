Aleja Flores es nominada a “Premios La Silla”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La destacada estilista, asesora de imagen y experta en maquillaje cinematográfico Aleja Flores, fue nominada a los “Premios La Silla 2020”, logrando así un paso sumamente importante en su ascendente carrera dentro del séptimo arte.

“Estoy muy agradecida con los organizadores de esta magnífica premiación, la cual reúne a los más prestigiosos eventos cinematográficos del país y busca promover el arte y la cultura dominicana internacionalmente a través del cine”, expresó Flores.

La reconocida artista fue nominada por su trabajo de maquillaje y estilismo del cabello, en la película “La Barbería”, del polifacético artista Waddy Jáquez , propuesta cinematográfica que también fue nominada en las categorías de Mejor Diseño de Producción, Mejor Efectos Especiales, Mejor Efectos Visuales, Mejor Vestuario, Mejor Actriz Principal y Mejor Comedia.

“También resultó un premio para mí el ver la cara de satisfacción de Waddy cada vez que, junto a mi equipo, le presentaba los personajes del largometraje”, confesó la también empresaria.

Aleja Flores, junto a sus hijas Sheara Mar Dotel Flores y Omaira Dotel Flores dirige la compañía Las Flores Makeup quienes cuentan en su background la participación en unas 50 películas, con productoras de alto nivel, tanto de factura nacional como internacional.

Entre las más conocidas se encuentran “The Lost City “, dirigida por Andy García, “Good Shepard”, de Robert De Niro, “Los Bandoleros”, con la dirección de Jessy Terrero / Vin Diesel, “La Cárcel de la Victoria, de Enrique Pintor, “Biodegradable”, con la dirección de Juan Basanta y “María Montez”, de Vicente Peñarrocha, Hotel copelia. Jose Maria Cabral.

El Pais de las ultimas cosas. .Alejandro Shamski.

The Day shall come. Chris Morris. El Papi; de Noelia Quintero. The Long Song producción de NBC Universal, Heyday Films y BBC, entre otras.

Entre los planes futuros que tiene la compañía están el continuar capacitando su personal “con actualizaciones y diplomados en las áreas qué brindamos, impartir diplomados en algunas universidades Iberoamericanas, reactivar las flotillas de camerinos movibles para continuar supliendo las necesidades de alquiler de equipos para maquillaje, vestuario y peluquería, debido a que en el país somos los pioneros en ese tipo de equipos y continuar creando la identidad y posicionamiento de nuestro negocio familiar”, adelanta Flores.

