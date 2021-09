Aleix Espargaró con “más confianza tras el resultado de Silverstone”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ALCAÑIZ, TERUEL.- El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que fue tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP y que disputará la carrera de Motorland Aragón, reconoció tener un poco más de confianza “tras el resultado de Silverstone”

“El podio ha sido muy importante, aunque lo más importante para mí es el nivel que estamos mostrando en la temporada, en cada gran premio, en cada sesión, en cualquier condición, siempre estamos cerca de los pilotos ‘top'”, reconoce el piloto de Aprilia, compañero de equipo del recién llegado Maverick Viñales.

“Después del podio me siento un poco más relajado y tenemos que intentar hacerlo un poquito mejor, para estar en la pelea por el podio y este es un circuito que me gusta, la moto ha ido bastante bien aquí en los últimos años, así que tengo ganas de que empiece el gran premio”, explica Espargaró.

“El tiempo parece un poco mejor que la pasada temporada, cuando tuvimos algunos problemas y sufrimos todos porque hacía bastante frío”, recuerda Aleix Espargaró.

“Estoy muy contento de que Maverick se haya unido a nuestro equipo, creo que llega en el mejor momento de la historia de Aprilia y llevamos tiempo hablando Maverick y yo sobre Aprilia, sobre unirse a nosotros en el futuro, pero después de todo lo que pasó en Austria estoy muy contento de que pueda estar compitiendo otra vez con nosotros”, reconoce Aleix Espargaró.

“Creo que con él como compañero tenemos ahora un equipo muy fuerte, el futuro es brillante para nosotros, aunque, obviamente, mejorar desde donde estamos nosotros ahora no va a ser fácil, porque el nivel es muy alto, los que están delante de mí son muy fuertes, también sus motos, pero Maverick y yo estamos listos para afrontarlo”, afirma sin dudar el piloto de Aprilia.

El fabricante italiano de Noale todavía cuenta con concesiones de la competición para alcanzar el nivel de sus rivales tecnológicos, pero Aleix Espargaró asegura que no le gustan, aunque enseguida matiza que “ha sido bueno tenerlas para mejorar, para acercarnos a las marcas más fuertes, pero ahora tenemos que correr con las mismas herramientas que los demás, ya hemos demostrado que podemos pelear con ellos, que tenemos un buen nivel, así que es hora de avanzar”.

“Lo haré lo mejor que pueda para perder esas concesiones, no por las concesiones, sino porque no tenerlas el año que viene querría decir que he ganado una carrera, o que he hecho más de tres podios y voy a ir a por ello”, recalca Espargaró.

