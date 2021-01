Alegan que empresario acusado de violencia de género presentó un certificado médico falso para ausentarse de audiencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El empresario ronero Pedro Ramón López Oliver, acusado de violencia de género contra su esposa, Nancy García De Blanck, presentó a través de sus abogados un certificado médico alegadamente falso, para faltar a la audiencia de apelación echa por la defensa de su esposa, de cuerdo a la parte acusadora.

Un comunicado de prensa remitido por la parte acusatoria indica que la audiencia se realizaría el viernes 18 de diciembre ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo para revocar las medidas de coerción que el Tribunal había establecido para López Oliver, en vista celebrada el 11 de noviembre y con la cual la defensa no estaba de acuerdo.

En el mismo explican que, López Oliver había falsificado el certificado médico fechado del 14 de diciembre de 2020 donde decía que el Dr. Rafael Herrera certificaba que el demandado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1886104-6, se encontraba desde el lunes 14-12-2020 realizándose unos estudios de diagnóstico para descargar nudo del páncreas y que el día 16 de diciembre del 2020 se había realizado un PET CT FDG (tomografía por emisión de positrones); pendiente de estudios complementarios para el día 18 del mes, por que le recomendaba incapacidad productiva por 15 días.

Agregan que, con la presentación de dicho documento, López Oliver no sólo justificó su incomparecencia en la audiencia virtual celebrada ese día y provocó que los jueces encargados del caso tuvieran que posponer la vista para una nueva fecha.

La supuesta falsedad del certificado médico salió a relucir cuando el Dr. Rafael Herrera, de la Clínica Abreu, negó que ese documento hubiera sido elaborado por su persona o hubiera delegado a otra su preparación y firma.

En una posterior declaración jurada, el Dr. Rafael Herrera, profesional del Centro de Radioterapia de la Clínica Abreu en el Edificio CDD, afirmó que el señor Pedro Ramón López Oliver no es ni ha sido su paciente, razón por la cual no le ha indicado ningún tipo de estudio, tratamiento clínico, licencia o excusa médica. En dicha declaración, también explica que no ha emitido ningún tipo de licencia, certificación o excusa médica a dicha persona ni ha indicado que se encuentra en un estado de incapacidad.

Finalmente, la audiencia tendrá lugar el martes 12 de enero, esta vez de manera presencial, añade el comunicado.

La acción supone una nueva traba contra el proceso en curso y afecta igualmente al que tiene lugar desde el pasado año por la demanda de divorcio iniciada por Nancy García De Blanck contra López Oliver, sostiene el escrito.

Nueva querella contra el agresor

“Confirmada la falsificación con el propio firmante y los servicios médicos del Centro de Radioterapia de la Clínica Abreu, y habiéndose hecho una declaración jurada por parte del médico en tal sentido”, la defensa de la denunciante sometió una querella contra Pedro Ramón López Oliver en relación a este caso.

La declaración jurada será presentada por la defensa de Nancy García en la audiencia del 12 de enero como prueba del delito de falsificación de documento y fraude a la autoridad.

“Cabe reseñar que no es la primera vez que el empresario ronero se ve envuelto en un escándalo de fraude. De hecho, reportes de prensa internacional incluyen informaciones vinculadas con un fraude bancario cometido contra el General Bank en los 90 al haber tomado control de dicha entidad de manera ilegal al adquirir más del 25% de sus acciones sin aprobación de los reguladores financieros norteamericanos y por el que fue perseguido. La sanción impuesta por las autoridades llegó cuando él había abandonado territorio norteamericano”, concluye el documento.