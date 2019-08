Alcohólicos Anónimos celebra desde este sábado su V Convención Nacional

View this post on Instagram

Alcohólicos Anónimos celebra celebra desde este sábado su V Convención Nacional EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La agrupación Alcohólicos Anónimos informó que celebrará desde este sábado, de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche, y el domingo de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, su V Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos en su sede de Santo Domingo, con el tema “Unidos con un solo objetivo, llevar el mensaje”. La convención tendrá lugar en los Salones de la Biblioteca Pedro Mir y el Paraninfo de la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (@universidaduasd). #elnuevodiariord