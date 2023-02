Alcibíades Tavárez llama a moradores de San Pedro “no dejarse chantajear” por invasores

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS. – El exgobernador y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Alcibíades Tavárez hizo un llamado al pueblo de San Pedro de Macorís, a no dejarse chantajear o timar de personajes que resultan ser invasores.

El político ofreció estas declaraciones tras una acusación que había en su contra por parte de unos supuestos invasores de terrenos.

“El 2 de febrero del 2023 me presenté voluntariamente ante el Ministerio Público que tenía a cargo la investigación del caso y dicho Ministerio Público con criterio lógico y objetividad y apegado a los principios sagrados del Código Penal y el Código Procesal Penal, la constitución y los tratados internacionales, pudo determinar que no tuve, ni he tenido, ni tengo que ver absolutamente nada con el mencionado caso”, aclaró Tavárez durante una rueda de prensa donde ofreció declaraciones sobre la acusación en su contra.

Agregó que: “Me siento libre y con mi conciencia tranquila frente a todos los hechos que trataron de imputarme”.

Texto íntegro:

Quien suscribe Alcibíades Tavárez desarrolló la primera etapa de Urbanización Marina, cuyos terrenos son propiedad de Chem tec, los cuales están ubicados frente al complejo deportivo y la defensa civil, y la segunda etapa no la he podido comenzar debido a que tengo algunas diferencias contractuales con la empresa Chem tec.

Por tal razón les dejé la custodia y seguridad a ellos.

Chem tec realizó un desalojo contra unos invasores que intentaron invadir las tierras, el día 5 de enero de este año 2023, autorizado por la fiscalía y conjuntamente con la policía, en el cual yo no tenía conocimiento.

Los invasores llevaron a un señor de edad avanzada, de apellido Capellán, como una especie de carnet y lo entraron en una de las casuchas que habían construido y cuando la policía comenzó a sacarlo de esa propiedad privada, los invasores le tiraron una lluvia de piedras a la policía, armándose un lio grandísimo y en esos momentos el mencionado señor que estaba en la casucha salió y una de las piedras le dio en la cara, también a otra persona le pegaron una pedrada en la cabeza.

Amparado en esos hechos un personaje gris y tenebroso, solo conocido como (barrabás), hizo una farsa, como una novela de ficción al estilo de Julio Verne, en la cual supuestamente yo le doy en la cabeza con una pata de cabra a una persona.

Con esa falsedad vil el mencionado (barrabás), utilizando a otras personas de trampolín realizó una denuncia querella en mi contra y logró una orden de arresto, sin previa citación y sin pruebas, con eso comenzó a través de los medios de comunicación y las redes sociales una campaña sucia y mentirosa tratando de hacerme daño a mi imagen de ciudadano honesto, pulcro y hombre público de conducta intachable, pero sobre todo, ese funesto personaje ejerció presión psicológica y acoso vulgar contra mi persona y mi familia, a mi esposa en especial y a otras personas le envió emisarios y de manera directa para tratar de extorsionarme y chantajearme con la suma de un millón y medio de pesos, (RD$1,500,000.00), pero como no me sometí a sus macabras intenciones, porque no participé ni siquiera en imaginación o en sueños en esos hechos, el llamado Barrabás, que siempre anda de cacería por el tribunal y por el cuartel general de la policía nacional, pretendía meterme preso para lograr su propósito de la cantidad de un millón y medio de pesos (RD$1,500,000.00).

El día jueves 2 de este mes de febrero del 2023 me presenté voluntariamente ante el Ministerio Público que tenía a cargo la investigación del caso y dicho Ministerio Público con criterio lógico y objetividad y apegado a los principios sagrados del código penal y el código procesal penal, la constitución y los tratados internacionales, pudo determinar que no tuve, ni he tenido, ni tengo que ver absolutamente nada con el mencionado caso.

Ese mismo día jueves 2 de febrero del 2023, fue anulada y dejada sin efecto la orden de arresto en mi contra y quedé y estoy en libertad en buen derecho.

Me siento libre y con mi conciencia tranquila frente a todos los hechos que trataron de imputarme.

Aprovecho la ocasión para exhortarle al noble pueblo de San Pedro de Macorís, a no dejarse chantajear o timar de personajes de la naturaleza que le he mencionado.

Por esta vía y con la presencia de ustedes, hago de conocimiento público, y a título de denuncia pública, que a partir de ahora, y en este momento, les digo a las autoridades policiales, judiciales y del ministerio público de esta provincia de San pedro de Macorís, qué hago responsable al indicado abogado de nombre Fernando aponte, Alias (barrabás) de cualquier cosa que pueda pasarme a mí, como a mi esposa hijas y demás familiares amigos y compañeros, por tratarse de un personaje novelesco, gris y peligroso, denuncia que hago en este evento o rueda de prensa que estamos realizando y en presencia de ustedes.

Hago esta denuncia pública esperando que se realicen las investigaciones correspondientes.

Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres (San Juan 8:32).

Muchas gracias por su comprensión.

