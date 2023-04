Alcaraz: «Voy a pensar en todo menos en defender el título»

EL NUEVO DIARIO, BARCELONA.- El español Carlos Alcaraz, vigente campeón del Trofeo Conde de Godó, aseguró este sábado que durante la próxima semana, en la que disputará el torneo, va «a pensar en todo menos en defender el título».

«Barcelona es un sitio donde me encanta jugar, van a venir a verme mi familia y mis amigos y simplemente voy a salir a disfrutar e intentar evitar esa presión de defender el título», insistió Alcaraz en la sala de prensa del RCT Barcelona-1899.

El murciano no ha jugado el Masters 1.000 de Montecarlo para recuperarse de dos pequeños contratiempos físicos: una artritis postraumática en la mano izquierda y molestias musculares en la columna.

Ahora, ya recuperado, retoma el contacto con la competición sobre la arcilla de la capital catalana. «Todavía quedan unos días para prepararme, pero he tenido aquí dos entrenamientos con Shapovalov y Casper (Ruud) y la verdad es que me han venido muy bien», destacó.

El año pasado llegó a Barcelona tras caer en la primera ronda del torneo monegasco y este arriba sin el necesario rodaje en tierra batida, aunque, eso sí, con el título de Buenos Aires en la gira sudamericana sobre arcilla de hace unos meses: «Tengo que coger el ritmo de competición, pero la confianza en tierra la tengo y voy a utilizarla para jugar lo mejor posible».

El camino para revalidar el título se le ha allanado con las bajas de última hora del doce veces campeón del torneo, el español Rafael Nadal, y el número 5 del ranking mundial, el ruso Daniil Medvedev.

Sin embargo, Alcaraz, que debutará el próximo miércoles ante el ganador del duelo entre el bielorruso Iliá Ivashka y el portugués Nuno Borges, quiso poner en valor el nivel que siempre tiene el Godó, uno de los torneos más exigentes sobre arcilla, pese a tratarse de un Open 500.

«Rafa y Medvedev eran candidatos a ganar el torneo, pero no me siento más favorito porque falten ellos. No soy favorito, ni mucho menos. Al final, cada partido es un mundo y cada uno de los jugadores que están aquí pueden ganarme perfectamente», aseguró.

Respecto al año pasado, Alcaraz dijo llegar a Barcelona con un nivel de tenis parecido, pero sintiéndose «más maduro dentro de la pista», ya que sabe leer mejor «lo que está pasando» y tiene «más capacidad para cambiar un partido».

Si se cumplen los pronósticos, debería verse en la final con el griego Stefanos Tsisipas, tercera raqueta mundial y dos veces finalista del torno, o con el italiano Jannik Sinner (8), a quien Novak Djokovic auguró grandes duelos con el murciano.

«Los dos somos muy jóvenes todavía, hemos jugado grandes torneos, ya hemos peleando por grandes cosas y cada vez que jugamos son grandes partidos muy divertidos de ver. Además, lo bonito es que nos llevamos muy bien fuera de la pista. Espero tener con Jannik la rivalidad que han tenido grandes jugadores como Rafa (Nadal), Djokovic y Roger (Federer)», concluyó.

Relacionado