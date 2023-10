Alcaraz, sobre su semifinal contra Sinner: “No aproveché mis oportunidades”

EL NUEVO DIARIO, PEKÍN.- El español Carlos Alcaraz afirmó que la clave de su derrota contra el italiano Jannik Sinner en las semifinales del Abierto de China fue “no aprovechar” las oportunidades de rotura que tuvo.

“Creo que jugué un buen tenis en el primer set, tratando de aprovechar mis oportunidades. Pero hoy no salió. Tuve oportunidades de conseguir el segundo ‘break’ en el primer set. No lo aproveché. También otros puntos de rotura después. No los aproveché», declaró Alcaraz al finalizar el partido.

El murciano destacó que contra jugadores “muy completos” como el transalpino “si no aprovechas las oportunidades”, el objetivo de ganar es “más difícil”.

Además, Alcaraz hizo hincapié que de cara a Shanghái tiene “muchas cosas que mejorar” y que a pesar de estar “dolido” por la derrota, ésta “da muchas lecciones”.

“Vamos a intentar hacerlo bien para estar lo más cerca posible de (Novak) Djokovic, de nuestro objetivo”, agregó.

Sobre posibles dolencias físicas que podría estar arrastrando desde el Abierto de Estados Unidos, Alcaraz declaró que “obviamente hay algunos problemas”, pero quiso aclarar que son normales.

“No es nada grave. Durante el torneo jugué al 100 % físicamente”, añadió.

Alcaraz se despide del Abierto de China y comenzará su andadura en el Masters 1.000 de Shanghái frente al vencedor del duelo entre el portugués Nuno Borges (n.86) y el francés Grégoire Barrère (n.63).