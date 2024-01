Alcaraz sobre Shang: “Vamos a intentar comérnoslo y no pensar en que es más joven”

Carlos Alcaraz.

EL NUEVO DIARIO, MELBOURNE.- El murciano Carlos Alcaraz (2) comentó en la rueda de prensa posterior a su victoria en segunda ronda del Abierto de Australia que va a intentar comerse a su rival, el chino invitado Juncheng Shang, y no pensar en que tiene sólo 18 años.

“Vamos a intentar comérnoslo y no pensar en que es más joven que yo. Nunca he entrenado ni jugado con él. Hizo tercer set contra (Andrey) Rublev en las semifinales de Hong Kong. Voy a ver algunos partidos de él para aprender un poco cómo es su juego”, argumentó el número dos mundial después de superar en cuatro mangas al italiano Lorenzo Sonego.

“Sí que es verdad que aquí las condiciones son complicadas. Hay días de muchísimo calor, luego hace viento y también puede hacer frío. Al final gana el que mejor se adapte a lo que haya ese día”, explicó después de que las condiciones de este jueves, con viento y no mucho calor, fueran completamente distintas a la del día de su debut, con más calor y humedad.

El único superviviente español en el cuadro masculino repasó cómo ha sido su relación con su hermano mayor Álvaro y agradeció el hecho de que cada vez sea más parte del equipo.

“Ha ido mejorando con los años. Cuando éramos pequeños siempre nos peleábamos. Empezó viajando poco y luego cada vez fue formando más parte del equipo. Es un modelo como hermano y ahora lo tengo como ‘sparring’”, añadió el vigente campeón de Wimbledon, que también narró que le ganó por primera vez a su hermano en un torneo de su club de final de año cuando tenía 15 años.

“Yo creo que he vivido situaciones de las que he aprendido mucho. Me siento un jugador experimentado en el circuito. Finales de Grand Slam, ser el número bastantes semanas. No soy un súper experimentado, pero experiencia tengo”, concluyó el murciano, que volverá a la competición este sábado para disputar la tercera ronda.

