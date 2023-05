Alcaraz será el número uno del año si revalida el título en Madrid

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Carlos Alcaraz, quien ya está en las semifinales del Masters 1.000 de Madrid, ronda en la que se medirá este viernes por un puesto en la final al croata Borna Coric, ya es segundo en la carrera del año, sólo por detrás del ruso Daniil Medvedev, y será el primero si logra revalidar el título en la Caja Mágica.

El joven tenista murciano, que precisamente este viernes cumplirá 20 años y lo hará jugando en la pista Manolo Santana ante Coric -el de Zagreb, de 26 años y número 20 de la ATP venció al alemán Daniel Altmaier por un doble 6-3 en cuartos-, no sólo tiene el objetivo de recuperar el primer puesto del ránking continuo, sino que persigue ser el mejor jugador de 2023 y eso a pesar de que se perdió por lesión el tramo inicial de la temporada y, en concreto, el Abierto de Australia, en el que se concedieron 2.000 puntos al ganador.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, en caso de repetir éxito en Madrid, tendría 6.770 puntos y de ese modo con sólo presentarse en el Masters 1.000 de Roma, donde no compitió el pasado año y en el que partiría desde segunda ronda, superaría a Novak Djokovic, quien acumula 6.775. El serbio no sumará puntos en la capital italiana, donde defenderá los 1.000 que ganó en 2022 tras no haber tomado parte en el MMO por unas molestias.

El de El Palmar, que en la capital de España ganó sucesivamente al finlandés Emil Ruusuvuori (2-6, 6-4 y 6-2), al búlgaro Grigor Dimitrov (6-2 y 7-5), al alemán Alexander Zverev (6-1 y 6-2) y al ruso Karen Khachanov (6-4 y 7-5), está lanzado en una campaña en la que ya va por 27 victorias, por solo dos derrotas, y conquistó los títulos del ATP 250 de Buenos, el Masters 1.000 de Indian Wells y el ATP 500 de Barcelona, por ese orden.

Tan solo Medvedev, ya eliminado en Madrid y que tiene 3.300 puntos, está por delante del palmareño en la carrera individual del año y también en número de triunfos. El de Moscú acumula 33 victorias, por cinco derrotas. También 27 triunfos lleva el estadounidense Taylor Fritz, pero con nueve derrotas encajadas.

Venciendo los dos encuentros que le podrían quedar en Madrid, Alcaraz, que suma 2.770 puntos en este ejercicio, llegaría a los 29 triunfos desde que debutó este año en Buenos Aires el 15 de febrero y a los 3.410 puntos, con lo que con esa puntuación se convertiría en el mejor jugador de este 2023.

Por detrás de Medvedev y Alcaraz aparecen en esta lucha Djokovic, tercero con 2.565; y el griego Stefanos Tsitsipas, cuarto con 2.230. El de Atenas todavía está en los cuartos de final de Madrid y llegaría a los 3.050 puntos con el título.

