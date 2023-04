Alcaraz: «No quiero ser el relevo de nadie, sino construir mi historia»

EL NUEBVO DIARIO, BARCELONA.- El español Carlos Alcaraz, que este domingo se proclamó campeón del Barcelona Open-Trofeo Conde de Godó tras derrotar al griego Stefanos Tsitsipas (6-3 y 6-4), aseguró que no quiere «ser el relevo» de Rafa Nadal en la competición, sino «construir» su «propia historia».

«Me siento afortunado de tener el apoyo de tanta gente, pero no quiero ser el relevo de nadie, sino construir mi propia historia. En los dos años que no ha estado Rafa he ganado el título. Es una pena que no lo hayamos podido disfrutar y espero que siga jugando durante mucho tiempo», declaró el tenista murciano desde la sala de prensa.

Alcaraz se definió como «un chico ambicioso que siempre quiere más» y cree que «nunca va a estar satisfecho» por ganar un título que ya haya levantado previamente, y afirmó que no teme «perder la ilusión de jugar al tenis».

Por otra parte, la segunda raqueta mundial destacó su fortaleza mental como la gran diferencia entre él y Tsitsipas (6-3 y 6-4) y el duelo que ambos libraron en los cuartos de final de la pasada edición.

«El año pasado estaba bastante cómodo, tenía el partido controlado y me despisté. La diferencia ha estado en lo mental, no he bajado una pizca la concentración. No he dejado que Tsitsipas dominara en ningún momento y he impuesto mi ritmo todo el partido», analizó.

Pese al resultado final, Alcaraz negó que se haya tratado de un partido «fácil», ya que entró «con bastantes nervios» a la pista, aunque dijo estar «muy contento» por haber podido sobreponerse «a la tensión» para «terminar el partido jugando suelto».

Por último, Alcaraz fijó la vista en el Mutua Madrid Open: «Siempre vamos pensando que podemos ganar y dar lo mejor. No ganarlo no sería un fracaso en sí mismo, sino dependiendo del nivel que mostrara. Todos los jugadores son muy buenos y pueden ganarme».

