Alcaraz: “No he dejado de creer en mi”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- El español Carlos Alcaraz, que levantó una bola de partido frente a su compatriota Albert Ramos en la segunda ronda de Roland Garros, reconoció que en ese momento se dijo que podía perder, pero señaló que no dejó de creer en sus opciones de remontada.

“Creo en mi, tengo mi estilo, trabajo duro todos los días, hay que tener un objetivo claro, sueños bonitos y perseguir esos sueños cada día”, dijo tras ganar 6-1, 6-7 (7), 5-7, 7-6 (2) y 6-4 el partido más largo de su carrera.

“Después de perder el segundo set, el tercero fue muy duro, me veía que podía perder. Ha habido un momento que me veía inferior en el set, tenía que cambiar algo porque iba a perder. Pero siempre he creído que podía darle la vuelta. Sabía que cerrar partidos es difícil y que tendría mis oportunidades”, comentó.

Alcaraz aseguró que guardará este partido “como una lección” porque “el tenis es aprender a base de este tipo de situaciones”, al tiempo que recordó un consejo que le dio Alex Corretja: En estas victorias es donde se hace un gran jugador.

Consideró que fue “un gran partido” porque supo “aceptar que no estaban saliendo bien las cosas” y trabajó para mejorarlo.

El español no ocultó su ambición de ser algún día número uno del mundo, pero dijo que trata de no pensar en ello para no meterse más presión.

“Es mi sueño desde que juego al tenis, trabajo para ello, pero trato de no pensar en ello porque me mete presión”, indicó.

“Es cierto que soy joven, pero tengo experiencia, me siento cómodo en los grandes estadios, incluso en Grand Slam, en los partidos importantes. Soy fuerte físicamente y creo que también mentalmente. Estoy listo para este tipo de partidos”, destacó.

Su siguiente rival será el estadounidense Sebastian Korda, su verdugo en el pasado torneo de Montecarlo, el único que esta temporada ha conseguido derrotarle sobre tierra batida.

Alcaraz recordó que afrontó aquel partido recién llegado del Masters 1.000 de Miami, en pista dura, donde ganó la final, y sin rodaje sobre tierra batida y que, pese a todo, estuvo cerca de la victoria.

Relacionado