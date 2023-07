Alcaraz no entrenará antes de las semifinales de Wimbledon

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- El español Carlos Alcaraz no entrenará este jueves antes de las semifinales de Wimbledon que disputará el viernes contra el ruso Daniil Medvedev.

El murciano, que hasta hoy había llevado una rutina de entrenar los días antes de partido, ha decidido cambiar y no aparecerá por las pistas de entrenamiento de Wimbledon antes de la semifinal del viernes, que jugará en segundo turno, después del Jannik Sinner-Novak Djokovic.

Alcaraz decidió en Roland Garros no entrenar entre partido y partido y se quedaba en casa haciendo sesiones de fisioterapia con su fisio, Juanjo Moreno, y su preparador físico, Juanjo López.

Este es el plan del español para este jueves, que además fue preguntado en rueda de prensa, tras vencer a Holger Rune, sobre cómo había notado el cambio de los entrenamientos de París a Wimbledon.

«No lo he notado ni positivo ni negativo. He hecho lo que he sentido en este torneo y como lo sentí en Roland Garros. En Roland Garros también hice un gran torneo, llegué a semifinales contra Djokovc. Aquí más de lo mismo», aseguró el español.

Relacionado