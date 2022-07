Alcaraz: “Me ha sorprendido mi nivel”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- Carlos Alcaraz, que se clasificó este viernes para octavos de final de Wimbledon, aseguró que le ha sorprendido su nivel en el partido ante el alemán Oscar Otte por el poco tiempo que ha podido jugar en hierba y por su progresión en el torneo.

El murciano se convirtió en el más joven en meterse en octavos de Wimbledon desde que lo lograra el australiano Bernard Tomic en 2011.

“He jugado increíble, ha sido mi mejor actuación hasta ahora. Estoy muy contento con mi nivel. Espero poder mantenerlo en la siguiente ronda”, dijo Alcaraz en rueda de prensa.

“Cada partido es un mundo, puede jugar increíble o el peor. El lunes fue mi primer partido en hierba y fue duro. En cuatro o cinco días entrenas, mejoras, aprendes a moverte mejor. Ahora me siento más cómodo jugando en hierba, me siento mejor. Cuando más juego, más cómodo me siento. Cada día que pasa, me siento más preparado”.

“Me he sorprendido a mí mismo el nivel que he mostrado en tan poco tiempo. No venía con muchas expectativas, con pocas horas en pista. Me veo muchísimo mejor en pista. Me siento como alguien que ha jugado mucho en hierba y eso que he jugado poco”, añadió.

Su rival en la siguiente ronda será el italiano Jannik Sinner, del que Alcaraz dijo que es un buen amigo y al que alabó como uno de los mejores jóvenes del circuito.

“Es un gran jugador, juega muy bien. Tiene buen nivel en hierba. Ha ganado grandes partidos aquí y va a ser una ronda complicada. Quiero disfrutarlo, porque quiero jugar esta clase de partidos, esta clase de retos. Somos los más jóvenes del cuadro, quizás seamos los más talentosos, pero hay muchos jóvenes buenos. Vamos a tener una bonita rivalidad, creo que vamos a jugar grandes partidos”.

