(VIDEO) Alcaraz, eliminado en octavos en Shanghái tras caer ante Dimitrov

EL NUEVO DIARIO, SHANGHÁI, CHINA.- El número dos del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz, cayó este miércoles eliminado en los octavos de final del Másters de Shanghái al perder contra el búlgaro Grigor Dimitrov, 19º del ránking ATP, por 5-7, 6-2 y 6-4.

El partido, que se prolongó durante 2 horas y 10 minutos, empezó de cara para el búlgaro, que llegó a ponerse 3-5, pero ‘Carlitos’ volvió a hacer gala de su fortaleza mental para ganar dos bolas de rotura consecutivas y hacerse con el primer set.

El público del centro deportivo de Qizhong reconoció el tesón del español con hasta dos ovaciones en un décimo juego que dejó varios puntos muy vistosos, entre los que destacó uno culminado por Alcaraz con una dejada cruzada al subir a la red.

