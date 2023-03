Alcántara muestra su estilo en su última salida antes del Clásico Mundial

EL NUEVO DIARIO, PETERSBURG — La última puesta a punto del actual ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional Sandy Alcántara antes del Clásico Mundial de Béisbol no resultó como él quería, aunque solo sea porque odia salir temprano de cualquier juego.

“Creo que cada vez que subo al montículo, este es mi lugar. No quiero dejar el juego, y por eso me enojo tanto cuando me sacan del juego”, dijo Alcántara, quien lideró la liga en entradas lanzadas (228 2/3) y juegos completos (seis) el último. estación.

Alcántara fue sacado con dos outs en la tercera entrada de la derrota de los Marlins por 5-1 ante los Rays. Aunque permitió solo una carrera limpia, Alcantara permitió mucho tráfico en las bases gracias a dos sencillos, dos bases por bolas y un bateador hit.

“Todo se sintió bien”, dijo. “El comportamiento fue bueno. Usar la zona de strike fue bueno. Fueron solo un par de caminatas, y realmente no puedo hacer nada al respecto”.

“Típico Sandy, creo que tenía los tres o cuatro lanzamientos trabajando hoy con dos costuras y cuatro costuras”, dijo el manager Skip Schumaker. “Permitió una base por bolas inicial y consigue la doble matanza inmediatamente después. Pensé que era una muy buena salida antes del Clásico en el que se está metiendo”.

Alcántara ahora se dirigirá a Fort Myers para unirse al equipo de República Dominicana, que también incluye a los compañeros de equipo de los Marlins, Jean Segura y Johnny Cueto, antes de abrir el juego del Grupo D contra Venezuela el 11 de marzo. Se espera que Alcántara comience ese juego para el equipo dominicano en el familiar confines del LoanDepot Park en Miami.

“Sé que estamos cerca”, dijo Alcántara. “Estoy tratando de no pensar en eso. Es solo otro juego. Primero tengo que ocuparme de los negocios aquí con los Marlins y luego prepararme para lanzar el sábado.

“Quiero representar a mi país. Es algo que estaba esperando”.

Los Marlins pueden estar sin su as por hasta dos semanas, ya que se espera que el equipo dominicano repleto de estrellas haga una carrera profunda en el torneo. Ni Shumaker ni Alcántara creen que la carga de trabajo del Clásico afectará la preparación del lanzador para la temporada regular. Alcántara le da crédito a sus intensos entrenamientos de temporada baja, que continuó después de ganar el Cy Young, por tenerlo listo para salidas extendidas tan temprano en la primavera.

“Estuvo en 50 lanzamientos hoy. La próxima salida llegará a 65 en el WBC, así que creo que está a la par con lo que tendríamos que hacer aquí”, dijo Schumaker. “No apuesto contra Sandy. Creo que va a estar bien. Si va a haber un tipo que estará listo, será Sandy. No solo para RD, sino para los Miami Marlins”.

Nuevo compañero de batería

El lunes fue la primera vez que Nick Fortes atrapó a Alcántara en una situación de juego. A pesar de ingresar a su tercera temporada con el club de las Grandes Ligas, solo había estado detrás del plato para Alcántara en sesiones de bullpen.

«Se parece a lo que hace desde un lado, es eléctrico», dijo Fortes sobre ver Alcántara a la velocidad del juego. “Es como jugar un videojuego allá atrás. Su material es tan bueno que puedes pedir cualquier lanzamiento en cualquier momento. Es muy divertido.»

En 2022, Alcántara lanzó exclusivamente al receptor Jacob Stallings , quien atrapó los 3248 lanzamientos de su temporada Cy Young. Fue solo la cuarta vez en la historia de la MLB que un lanzador Cy Young solo le entregó a un solo receptor durante toda la temporada. Los ganadores anteriores con un solo receptor incluyen a Steve Carlton y Tim McCarver (1977), Greg Maddux y Damon Berryhill (1993) y Justin Verlander y Robinson Chirinos (2019).

Relacionado