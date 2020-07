Alcaldía SPM inicia retiro de propaganda tras finalización de contienda electoral

View this post on Instagram

De esta forma, damos cumplimiento a lo establecido en la Resolución Municipal Núm. 12-2001, Núm 03-95 sobre la prohibición y regulación de la colocación, uso y ubicación de los rótulos y/o letreros en algunas zonas y espacios públicos de nuestra ciudad. #ciudad #zonas #regulaciones #resolución #alcaldia #ayuntamiento